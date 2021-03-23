  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Narenciye ihracatını mandalina sırtladı
Ekonomi

Narenciye ihracatını mandalina sırtladı

Narenciyede 2020-2021 ihracat sezonu verimli geçiyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 20:41:00 -
Narenciye ihracatını mandalina sırtladı

Sezonun başladığı 3 Eylül 2020’den 28 Şubat 2021’e kadar yapılan 813 milyon dolarlık ihracata en büyük katkıyı mandalina sundu. Mandalina ihracatı yüzde 11 artarak 423 milyon 78 bin doları buldu. Bu ürünü 241 milyon 106 bin dolarla limon, 85 milyon 909 bin dolarla portakal, 62 milyon 505 bin dolarla greyfurt takip etti.

Güzel netice aldık

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, narenciye ihracatının ülke ekonomisine önemli katkı sunmaya devam ettiğini söyledi. Mandalina ihracatında belirgin bir artış görüldüğüne dikkati çeken Kaçmaz, “Küresel salgına rağmen güzel bir netice almış bulunmaktayız. Ümit ediyorum ki depodaki ürünlerimizle daha çok ihracat yapacak seviyeye geleceğiz” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekonomist Kaan Sarıaydın, 'Operasyon yapıldı' dedi ve dolarla ilgili kritik detayı paylaştı
Ekonomi

Ekonomist Kaan Sarıaydın, 'Operasyon yapıldı' dedi ve dolarla ilgili kritik detayı paylaştı

Stratejist, ekonomist Kaan Sarıaydın, Pazar gününü Pazartesi gününe bağlayan gece dolar kuruna yapılan saldırıya ilişkin çarpıcı detaylar pa..
SP'li isim Karamollaoğlu'na savaş açtı! Milli Gazete bu adama ne diyecek?
Gündem

SP'li isim Karamollaoğlu'na savaş açtı! Milli Gazete bu adama ne diyecek?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasını olumlu buluyoruz" açıklamasının ardın..
Dünya devinden dolar tahmini! Bu rakam ilk kez söylendi
Ekonomi

Dünya devinden dolar tahmini! Bu rakam ilk kez söylendi

Rabobank Gelişen Piyasalar Stratejisti Piotr Matys,“Ben Türk Lirası konusunda iyimserdim, para biriminin dolar karşısında değer kazanmasını ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay