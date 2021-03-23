Narenciye ihracatını mandalina sırtladı

Sezonun başladığı 3 Eylül 2020’den 28 Şubat 2021’e kadar yapılan 813 milyon dolarlık ihracata en büyük katkıyı mandalina sundu. Mandalina ihracatı yüzde 11 artarak 423 milyon 78 bin doları buldu. Bu ürünü 241 milyon 106 bin dolarla limon, 85 milyon 909 bin dolarla portakal, 62 milyon 505 bin dolarla greyfurt takip etti.

Güzel netice aldık

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, narenciye ihracatının ülke ekonomisine önemli katkı sunmaya devam ettiğini söyledi. Mandalina ihracatında belirgin bir artış görüldüğüne dikkati çeken Kaçmaz, “Küresel salgına rağmen güzel bir netice almış bulunmaktayız. Ümit ediyorum ki depodaki ürünlerimizle daha çok ihracat yapacak seviyeye geleceğiz” diye konuştu.