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Nar ekşisi nasıl tüketilmektedir?

Nar ekşisi, birçok yemeğe tat katan bir sostur. Yemeklerin sosuna eklenerek değişik bir aroma vermektedir.

12 Temmuz 2018 Perşembe 17:44
Nar ekşisi nasıl tüketilmektedir?

Nar ekşisi dediğimiz aslında tamamen nardan elde edilen nar şurubudur ve şeker içermez. Ancak doğal yollarla elde edilmemiş marketlerde satılan nar ekşilerinde maalesef şeker bulunur ve kalorileri artar. Zaten nar bünyesinde yüksek şeker bulunduran bir meyvedir. Aynı zamanda karbonhidrat açısından da zengin nar ekşisi kalorisi düşünülerek yeterli miktarda tüketilmelidir.

İki yemek kaşığı nar ekşisinde ortalama 50– 60 kalori bulunur. Ayrıca asidik yapısı ve yüksek oranda şeker içermesi nedeniyle şeker hastaları ve mide hastaları dikkatli tüketmelidir. Diyabet, glasemin ya da herhangi bir şekilde şeker hastalığı hikâyesi olan kişilerin fazla miktarda nar ekşisi tüketmesi kan şekerinin ani iniş çıkışlarına neden olabilir.

Ancak yine de antioksidan olma özelliğiyle birçok hastalığa ve kansere karşı koruyucu etkisi bulunan nar ekşisi doğru oranda kullanılmalıdır. Mesela iki kişilik bir salatada bir ya da iki yemek kaşığı nar ekşisi kullanmak yeterli olacaktır. Eğer diyet yapıyorsanız bir kişilik salataya bir çay kaşığı nar ekşisi eklemek yeterli tadı verecektir. Unutmayınız ki iki yemek kaşığı nar ekşisi 10 15 tane çilek yemekle eş kaloriye sahiptir ve dikkat edilmelidir.

Nar ekşisi tüketirken dikkat edilecek en önemli nokta doğal nar ekşisi kullanmaktır. Yani bünyesin tatlandırıcı, şeker ilavesi ya da koruyucu maddeler bulundurmayan nar şurubu niteliğinde nar ekşisi kullanmak hem kalorisinin daha düşük olmasını hem de hastalıklara karşı tam bir koruma sağlamasını sağlar.

Nar ekşisi çok fazla nar özünden yapıldığı için bir nardan daha fazla yarara yani antioksidan olma özelliğine sahiptir. Kısacası nar ekşisi tüketmek özellikle salatalarda kullanmak önemlidir ancak tüketimi doğru miktarlarla sınırlı tutmak ve kesinlikle doğal nar ekşisi kullanmak gerekir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 17:44
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