Napoli'ye evinde ağır darbe
Serie A'da Napoli sahasında Atalanta ile karşı karşıya geldi. Napoli rakibine 3-0 boyun eğerek ligde 6 maç sonra yenildi.
Serie A'da Napoli ile Atalanta kozlarını paylaştı. Atalanta müsabakayı 3-0 kazanarak 4 maç sonra galip geldi.
Atalanta'ya üç puanı getiren golleri 26. dakikada Miranchuk, 45. dakikada Scamacca ve 88. dakikada Koopmeiners kaydetti.
Atalanta bu sonuçla puanını 50'ye çıkardı. Napoli ise 45 puanda kaldı.
Atalanta, Serie A'da gelecek hafta Cagliari deplasmanına çıkacak. Napoli ise Monza'ya konuk olacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO