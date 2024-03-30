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Spor Napoli'ye evinde ağır darbe
Spor

Napoli'ye evinde ağır darbe

Yeniakit Publisher
2024-03-30 22:19:00 -
Napoli'ye evinde ağır darbe

Serie A'da Napoli sahasında Atalanta ile karşı karşıya geldi. Napoli rakibine 3-0 boyun eğerek ligde 6 maç sonra yenildi.

Serie A'da Napoli ile Atalanta kozlarını paylaştı. Atalanta müsabakayı 3-0 kazanarak 4 maç sonra galip geldi.

Atalanta'ya üç puanı getiren golleri 26. dakikada Miranchuk, 45. dakikada Scamacca ve 88. dakikada Koopmeiners kaydetti.

Atalanta bu sonuçla puanını 50'ye çıkardı. Napoli ise 45 puanda kaldı.

Atalanta, Serie A'da gelecek hafta Cagliari deplasmanına çıkacak. Napoli ise Monza'ya konuk olacak.
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