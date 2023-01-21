  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Siyasi partilerle görüştü mü? Haluk Levent'ten vekillik cevabı

Sarıgül'ün KIZILELMA videosu hem destek buldu hem tepki çekti!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten hükümete olay çağrı: Durdurulmalı

UEA: Küresel petrol talebi bu yıl rekor seviyeye ulaşacak! Suudi Bakandan Davos'ta dikkat çeken müthiş çıkış

Fas'tan Türkiye kararı! "Mayıs'ta başlıyoruz" diyerek duyurdular

Yargıtay'dan depozitoyu euro, dolar cinsinden alanlara: Bunu yapma kararı aldı! Ev sahipleri, kiracılara cevap niteliğinde haber

Ukrayna'dan kritik Türkiye mesajı: Bu alanda iş birliği içinde olmayı bekliyoruz

HÜDAPAR'dan destek çağrısı

"F-35'ler bize pahalıya patlayacak" deyip açıkladı: Türkiye'nin bu projesinden ciddi endişe duyuyorum

Karne gününde utandıran görüntüler! Öğretmeninin gözü önünde yaptı
Spor Napoli, Serie A'nın ilk yarısını liderlikle bitirdi
Spor

Napoli, Serie A'nın ilk yarısını liderlikle bitirdi

Serie A'nın 19. haftasında lider Napoli, deplasmanda Salernitana'yı 2-0'lık skorla yenerek Serie A'nın ilk yarısını lider olarak tamamladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 23:39:00 -
Napoli, Serie A'nın ilk yarısını liderlikle bitirdi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 19. haftasında Napoli, deplasmanda Salernitana'yı 2-0 yendi.

İtalya'nın Campania bölgesinin iki takımının mücadelesinde Napoli, 45+3. dakikada Giovanni Di Lorenzo ve 48. dakikada Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen'in golleriyle sahadan galip ayrıldı.

Bölge derbisinde Salernitana'yı 2-0 yenen Napoli, ligde galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Bu sonuçla ligin ilk yarısını 50 puanla lider tamamlayan Napoli, sadece 3 maçta (2 beraberlik, 1 yenilgi) puan kaybetti.

Napoli, ilk yarıdaki maçlarda rakip fileleri 46 kez havalandırırken, 14 gol yedi.

Ev sahibi Salernitana ise Napoli karşısında ligde bu sezonki 9. yenilgisini yaşarken, 18 puanla 16. sırada yer aldı.

Bugün oynanan 19. haftanın bir diğer karşılaşmasında Hellas Verona, Lecce'yi 2-0 mağlup etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Meteoroloji o bölgelere alarm verdi! Duyurdular: Türkiye'ye sağanak ve fırtına şiddetli olacak, flaş açıklama
Yaşam

Meteoroloji o bölgelere alarm verdi! Duyurdular: Türkiye'ye sağanak ve fırtına şiddetli olacak, flaş açıklama

Uzmanlar tarafından hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği açıklanırken özellikle İstanbul'da yaşayan kişiler kar yağışı..
TOGG'dan sürpriz Türkiye kararı! Çekilişe katılanlara ücretsiz hak verilecek! Olay gelişme: Başvuru ilgi gördü
Otomotiv

TOGG'dan sürpriz Türkiye kararı! Çekilişe katılanlara ücretsiz hak verilecek! Olay gelişme: Başvuru ilgi gördü

Yerli ve milli otomobil TOGG için ön siparişlerinin 2023 boyunca teslim edileceği açıklanmıştı. Türkiye'nin yerli üretim otomobil markası TO..
‘İstanbul'da AK Parti’ye seçimleri biz kaybettirdik’ demişti! Saadet Partili isimden bomba Erdoğan çağrısı
Siyaset

‘İstanbul'da AK Parti’ye seçimleri biz kaybettirdik’ demişti! Saadet Partili isimden bomba Erdoğan çağrısı

2019'da “İstanbul'da AK Parti’ye seçimleri biz kaybettirdik” diyen Saadet Partisi'nin önde gelen isimlerinden olan Hasan Damar, cumhurbaşkan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23