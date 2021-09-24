Napoli Serie A'da firesiz ilerliyor
Ligde sezona son yılların en iyi girişlerinden birini yapan Napoli, Sampdoria ile deplasmanda yaptığı mücadeleyi 4-0'lık skorla alarak hanesine puan yazdı.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 5. haftasında Napoli, Sampdoria deplasmanında farklı kazandı.
Sampdoria deplasmanından 4-0 ile çıkan Napoli, 5'te 5 yaptı.
Napoli'nin karşılaşmadaki gollerini, 10. ve 50. dakikalarda Osimhen, 39. dakikada Ruiz ve 59. dakikada Zielinski kaydetti.
Bu sonuçla ligde çıktığı 5. maçında 5. galibiyetini alan Napoli, 15 puanla liderliğini sürdürdü.