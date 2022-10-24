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Spor Napoli Roma'yı devirdi
Spor

Napoli Roma'yı devirdi

İtalya Serie A'da 11. hafta maçında Napoli deplasmanda karşılaştığı Roma'yı 1-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-10-24 02:00:00 -
Napoli Roma'yı devirdi

İtalya Serie A'da 11. hafta mücadelesinde Roma, sahasında Napoli'yi ağırladı. Mücadele 1-0 Napoli üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta Napoli'ye galibiyeti getiren gol, 81. dakikada Victor Osimhen'dne geldi.

Napoli liderliğini sürdürdü

Bu sonuçla birlikte Napoli, ligdeki 7. galibiyetini alırken puanını 29 yaparak liderliğini sürdürdü. Roma ise 22 puanda kaldı.

Ligin en çok gol atan takımı: Napoli

Ligin en golcü takımı konumunda olan Napoli, aynı zamanda ligin en az gol yiyen 4. takımı konumunda bulunuyor.

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