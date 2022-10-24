Napoli Roma'yı devirdi
İtalya Serie A'da 11. hafta maçında Napoli deplasmanda karşılaştığı Roma'yı 1-0'lık skorla yendi.
İtalya Serie A'da 11. hafta mücadelesinde Roma, sahasında Napoli'yi ağırladı. Mücadele 1-0 Napoli üstünlüğüyle sona erdi.
Maçta Napoli'ye galibiyeti getiren gol, 81. dakikada Victor Osimhen'dne geldi.
Napoli liderliğini sürdürdü
Bu sonuçla birlikte Napoli, ligdeki 7. galibiyetini alırken puanını 29 yaparak liderliğini sürdürdü. Roma ise 22 puanda kaldı.
Ligin en çok gol atan takımı: Napoli
Ligin en golcü takımı konumunda olan Napoli, aynı zamanda ligin en az gol yiyen 4. takımı konumunda bulunuyor.