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Spor Napoli-Empoli maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Napoli-Empoli maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

İtalya Serie A’nın 14.haftasında Napoli evinde Empoli’yi konuk edecek. Peki, İtalya Ligi maçları hangi Kanalda? Napoli maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-11-08 11:11:00 -
Napoli-Empoli maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Napoli ile Empoli bu akşam karşı karşıya gelecek. İtalya Serie A’yı yakından takip edenler ise maçın hangi kanaldan yayımlanacağını araştırmaya başladı.

Napoli-Empoli maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Napoli ligin 14.haftasında Empoli’yi konuk edecek. Bu akşam oynanacak olan karşılaşma Türkiye saatiyle 20.30’da başlayacak. Mücadele S Sport’tan naklen yayımlanacak.

Napoli-Empoli muhtemel 11’ler:

Napoli:  Meret, Dİ Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario RUi, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Raspadori

Empoli: Vicario, Stojanovic, İsmajli, Luperto, Parisi, Henderson. Marin, Bandinelli, Baldanzi, Lallers, Satriano

 

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