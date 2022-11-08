Napoli-Empoli maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
İtalya Serie A’nın 14.haftasında Napoli evinde Empoli’yi konuk edecek. Peki, İtalya Ligi maçları hangi Kanalda? Napoli maçı ne zaman?
Napoli ile Empoli bu akşam karşı karşıya gelecek. İtalya Serie A’yı yakından takip edenler ise maçın hangi kanaldan yayımlanacağını araştırmaya başladı.
Napoli-Empoli maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Napoli ligin 14.haftasında Empoli’yi konuk edecek. Bu akşam oynanacak olan karşılaşma Türkiye saatiyle 20.30’da başlayacak. Mücadele S Sport’tan naklen yayımlanacak.
Napoli-Empoli muhtemel 11’ler:
Napoli: Meret, Dİ Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario RUi, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Raspadori
Empoli: Vicario, Stojanovic, İsmajli, Luperto, Parisi, Henderson. Marin, Bandinelli, Baldanzi, Lallers, Satriano