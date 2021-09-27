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Spor Napoli durdurulamıyor! 6'da 6 yaptılar
Spor

Napoli durdurulamıyor! 6'da 6 yaptılar

Napoli Serie A'da 6. hafta maçında sahasında Cagliari'yi ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 01:59:00 -
Napoli durdurulamıyor! 6'da 6 yaptılar

İtalya Serie A'nın 6. hafta maçında Napoli ile Cagliari kozlarını paylaştı. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Piccinini düdük çaldı.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu. Napoli'ye galibiyeti getiren golleri, 11. dakikada Osimhen ve 57. dakikada penaltıdan İnsigne kaydetti.

Bu sonuçla ligdeki 6. maçından da zaferle ayrılan Napoli 18 puanla liderliğini sürdürdü. Cagliari ise 2 puanda kaldı.

7. hafta maçında Napoli deplasmanda Fiorentina ile karşılaşacak. Cagliari ise sahasında Venezia'yı ağırlayacak.

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