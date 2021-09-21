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Spor Napoli deplasmanda farklı kazandı
Spor

Napoli deplasmanda farklı kazandı

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Napoli ve Udinese karşı karşıya geldi. Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Eljif Elmas'ın 90 dakika forma giydiği karşılaşmadan Napoli, 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 02:52:00 - 2021-09-21 02:53:55
Napoli deplasmanda farklı kazandı

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Napoli, deplasmanda Udinese ile karşı karşıya geldi.

Dacia Arena'da oynanan maçı Napoli 4-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.

Karşılaşmanın 24. dakikasında sessizliği bozan isim Victor Osimhen olurken dakikalar 35'i gösterdiğinde Rrahmani'nin golüyle Napoli ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısında üstünlüğünü rakibine bırakmayan Napoli, 52. dakikada Koulibaly'nin golüyle farkı üçe çıkardı. 84. dakikada Lozano'nun golü skoru 4-0 yaptı ve maçın skoru ortaya çıktı.

Bu sonucun ardından Napoli 12 puana yükselerek 4. maçlar sonunda Serie A'nın zirvesine oturdu. Udinese ise 7 puanda kaldı.

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