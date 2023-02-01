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Spor Napoli, Arda için rapor hazırladı! İşte olumlu ve olumsuz yönleri
Spor

Napoli, Arda için rapor hazırladı! İşte olumlu ve olumsuz yönleri

İtalya'da şampiyonluğa yürüyen ve Fenerbahçe'den daha önce iki önemli isim transfer eden Napoli, geleceğin yıldızı Arda Güler için rapor hazırladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 11:10:00 -
Napoli, Arda için rapor hazırladı! İşte olumlu ve olumsuz yönleri

Fenerbahçe'nin yıldız adayı Arda Güler, Napoli, Manchester City ve PSG gibi devlerin scout listesine girmeyi başardı.

Manchester City gözlemcilerinin olumlu rapor verdiği Arda için Napoli scoutları da övgü dolu bir rapor hazırladı.

18 yaşına girmesine sayılı günler kalan genç futbolcu için hazırlanan ön rapor şu şekilde:

Olumlu yönler

+ Sahadaki liderlik vasfı çok yüksek. 17 yaşında bir futbolcudan çok tecrübeli bir ismin rahatlığı var. Takım arkadaşları ile diyaloğu yüksek. Çekingen değil.

+ Potansiyeli çok yüksek ve gelişime açık. Geleceğin süper yıldızlarından birisi olabilir.

+ Sosyal medya kullanımı gayet yerinde. Özel hayatına da dikkat ediyor.

+ Fiziği güçlenmeli. Ancak bu fiziğe rağmen topu saklaması, sırtını iyi kullanması dikkat çekiyor. Birkaç yüklemeyle Serie A seviyesine gelebilir.

+ Pas özelliği ve oyun görüşü yaşına göre oldukça ileride. Bu özelliğiyle yaşıtlarının önüne geçiyor.

Olumsuz yönler

- Hakemlerle fazla diyaloğa giriyor. Serie A'da bu büyük bir sorun olabilir.

- Topu ayağında fazla tutuyor. Ne yapması gerektiğini öğrenmesi gerekiyor.

- Maçta tempo olarak düşük, çabuk yoruluyor. Bazı pozisyonlarda olması gereken yere koşamıyor. Temposu artırılmalı.

Öte yandan Napoli, Elif Elmas ve Kim Min-Jae transferlerinden memnun kaldığı için sarı-lacivertlilerden futbolcu almaya meraklı. İtalyan devinin Arda'nın yanı sıra Ferdi'yi de istediği biliniyor.

Kaynak: Ensonhaber.com

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