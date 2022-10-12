Napoli-Ajax maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü hafta maçında Napoli ile Ajax karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın ne zaman oynanacağını araştırıyor. Peki, Napoli-Ajax maçı saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ediyor. Futbolseverler Napoli-Ajax maçının ne zaman saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
Napoli-Ajax maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Napoli ile Ajax bu akşam karşı karşıya gelecek. Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanacak maç TSİ 19.45'te başlayacak. Mücadele Exxen ve CBC Sport'tan naklen yayımlanacak.
Napoli-Ajax muhtemel 11’leri
Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia
Ajax: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Kudus, Brobbey, Bergwijn