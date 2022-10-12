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Spor Napoli-Ajax maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Napoli-Ajax maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü hafta maçında Napoli ile Ajax karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın ne zaman oynanacağını araştırıyor. Peki, Napoli-Ajax maçı saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-10-12 08:06:00 -
Napoli-Ajax maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ediyor. Futbolseverler Napoli-Ajax maçının ne zaman saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

Napoli-Ajax maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Napoli ile Ajax bu akşam karşı karşıya gelecek. Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanacak maç TSİ 19.45'te başlayacak. Mücadele Exxen ve CBC Sport'tan naklen yayımlanacak.

Napoli-Ajax muhtemel 11’leri

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia

Ajax: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Kudus, Brobbey, Bergwijn

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