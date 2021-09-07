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Napoleoni'nin yeni takımı belli oldu
Spor Napoleoni'nin yeni takımı belli oldu
Spor

Napoleoni'nin yeni takımı belli oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, son olarak Göztepe forması giyen ve serbest statüde yer alan Stefano Napoleoni'yi transfer ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 19:59:00 -
Napoleoni'nin yeni takımı belli oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, son olarak Göztepe forması giyen ve serbest statüde yer alan Stefano Napoleoni'yi transfer ettiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Stefano Napoleoni'yi 1 yıllık anlaşmayla renklerine bağladı. Napoleoni'ye hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. 35 yaşındaki golcü oyuncu, geçen sezon İzmir ekibiyle çıktığı 17 maçta 1 gol kaydetti.

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