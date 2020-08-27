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Spor Naomi Osaka protestosunun ardından yarın maça çıkma kararı aldı
Spor

Naomi Osaka protestosunun ardından yarın maça çıkma kararı aldı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 21:14:29 -
Naomi Osaka protestosunun ardından yarın maça çıkma kararı aldı

ANKARA (AA) - 2018 ABD Açık şampiyonu Japon tenisçi Naomi Osaka, ABD'de polislerin siyahilere gösterdiği şiddeti protesto ederek çekildiği Western & Southern Açık turnuvasında yarın maça çıkacağını söyledi.

İngiliz basınından The Guardian'a konuşan Osaka, turnuvadan çekilme kararı almasının ardından Kadınlar Tenis Birliği (WTA), Western & Southern Açık ve ABD Tenis Federasyonu (USTA) ile ortak karar doğrultusunda ırkçılığa tepki olarak oyunlara bir gün ara verilmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Organizatörlerin desteği nedeniyle yarın Western & Southern Açık turnuvasında maça çıkma kararı aldığını kaydeden Osaka, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz gibi, ABD'de devam eden ırk eşitsizliği ve polis şiddetli nedeniyle turnuvadan çekilmiştim ve maça çıkmamaya hazırdım. Açıklamamın ardından WTA ve USTA yetkilileriyle uzun bir görüşme yaptım ve benden yarın devam edecek turnuvada maça çıkmamı istediler. Bugün turnuvada oynanması planlanan tüm maçları erteleyerek bana desteklerini gösterdiler ve bence bu sayede yaptığım protesto bu kadar ses getirdi. Organizatörlere bu hassasiyetleri için teşekkür ediyorum."

Osaka, turnuvanın tek kadınlar yarı finalinde Belçikalı Elise Mertens ile karşılaşacak.

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