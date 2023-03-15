"Nankör" Nagehan Alçı'ya bak sen! Şimdi de sıvıyor

Geçtiğimiz günlerde Habertürk’te kaleme aldığı yazısında, AK Parti’nin zulümleri alkışladığını iddia edip, ‘zulümleri alkışlayan bir AK Parti’den yana olamayacağını’ belirten Nagehan Alçı, “Ben Osman Kavala gibi pırıl pırıl insanlara zulmeden, festivalleri ve konserleri yasaklayan, rakiplerine siyasi yasak getiren, militarist söylemlerde bulunan bir siyasi tarafta bulunamam” demişti.

Yıllarca AK Parti politikalarını savunan, ancak muhalefete ara sıra göz kırpmayı da ihmal etmeyen Alçı, şimdi de “uzmanlık alanı” ile ilgili bazı bilgileri paylaştı.

Okuyucularını, Türk matbuatında “dönekliğin tarihi”ne dair bir yolculuğa çıkaran Alçı, kendi “dönüş” hikayesine de kısaca değindi.

İşte Ahırkapı Feneri gibi bir yanıp bir sönen Alçı’nın yazısının ilgili bölümü:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Türk medya ve düşünce tarihinde benimsediği fikir ekolünü ve doktrini değiştiren, meşhur tabirle "dönen" çok sayıda yazar olmuştur.

(…) Şu asla unutulmamalı: Bir düşünce ekolünü benimseyen kişiler bir yerden başka yere yolculuk yapabilir.

(…) Ben bir liberal-demokratım. Aslında bu temel çizgim hiç değişmedi. Fakat liberalizmin problemleri üzerine daha çok düşünür oldum zamanla. Günümüz finans kapitalizminin yalanlarla dolu olduğunu görüyorum bugün.

(…) Liberal-demokrat perspektifle baktığımda dönemin askeri vesayet güçleriyle AK Parti ve özellikle Recep Tayyip Erdoğan arası mücadelede tarafsız kalmam mümkün değildi. Postalların tarafını tutmak kendime ihanet olurdu. Elbette askeri vesayetin tasfiyesi bağlamında Erdoğan’ın yanındaydım. Hala da Erdoğan olmasaydı bu ülkede generallerin vesayetinin bitmeyeceğine inanıyorum.

(…) Son 5-6 senedir ise Türk milliyetçileri ve ulusalcılarla ittifak kurmuş yeni bir AK Parti var. (…)"