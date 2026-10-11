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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan tokat isyanı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan tokat isyanı!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Kocaelispor maçında bir pozsiyonda yerde kalan Vlahovic'le ilgili açıklamalarda bulundu.

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Foto - Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan tokat isyanı!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Vlahovic'in ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyon hakkında konuştu:

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Foto - Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan tokat isyanı!

"Bizim şimdiki yönetim kurulumuzda boks federasyonundan Aslan Küçükemre var. Maçlarda ondan yardım alacağız.

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Foto - Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan tokat isyanı!

En azından maçlarda yediğimiz tokatın, yumruğun kararını onlar versin"

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