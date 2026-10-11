Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan tokat isyanı!
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Kocaelispor maçında bir pozsiyonda yerde kalan Vlahovic'le ilgili açıklamalarda bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Kocaelispor maçında bir pozsiyonda yerde kalan Vlahovic'le ilgili açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Vlahovic'in ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyon hakkında konuştu:
"Bizim şimdiki yönetim kurulumuzda boks federasyonundan Aslan Küçükemre var. Maçlarda ondan yardım alacağız.
En azından maçlarda yediğimiz tokatın, yumruğun kararını onlar versin"
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