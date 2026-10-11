70 yıldır tartışılıyordu! Diyabetin yeni türü resmen tanındı

Hastalığın doğru tanınması tedavi açısından da önem taşıyor. Tip 5 diyabetli kişiler, Tip 1 diyabet hastaları kadar yoğun insüline ihtiyaç duymayabilir. Gereğinden fazla insülin verilmesi ise kan şekerinin tehlikeli seviyelere düşmesine neden olabilir. Bu risk özellikle düzenli yemek bulmanın ve kan şekeri takibinin zor olduğu bölgelerde daha büyük önem taşıyor. Uluslararası Diyabet Federasyonu hastalığı tanımış olsa da tartışma tamamen sona ermiş değil. Bazı araştırmacılar kararın yıllar önce alınması gerektiğini savunurken, bazıları yetersiz beslenmeyle bağlantılı vakalar arasındaki farklılıklar nedeniyle Tip 5 diyabet için kesin bir sınıflandırma yapılmasını erken buluyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün ise Tip 5 diyabeti yeniden resmi sınıflandırmasına dahil edip etmeyeceği henüz belli değil.