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Gündem Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: Suç örgütlerine 8 ayda 7 bin 818 operasyon yapıldı! 32 bin 882 şüpheli tutuklandı
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Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: Suç örgütlerine 8 ayda 7 bin 818 operasyon yapıldı! 32 bin 882 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
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Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: Suç örgütlerine 8 ayda 7 bin 818 operasyon yapıldı! 32 bin 882 şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütlerine yönelik 8 ayda 7 bin 818 operasyon düzenlendiğini ve yakalanan 32 bin 882 şüphelinin tutuklandığını, milyarlarca liralık malvarlıklarına el konulduğunu duyurdu.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın liderliğinde; milletimizin huzurunu, güvenliğini ve geleceğini tehdit eden uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine karşı mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında kararlılıkla sürdürüyoruz. Adalet Bakanlığımızın koordinasyonunda, 81 ilimizde Cumhuriyet başsavcılıklarımız, MİT Başkanlığımız, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımız, MASAK ile VDK Başkanlığımız ve ilgili tüm kurumlarımızın iş birliğiyle Şubat-Eylül 2026 döneminde yürütülen adli soruşturmalar kapsamında;

7.818 operasyon gerçekleştirildi.

⁠70.853 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

⁠32.882 şüpheli tutuklandı.

⁠15.826 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Suç örgütlerinin yalnızca faaliyetlerine değil, finansal kaynaklarına ve malvarlıklarına da müdahale edildi. Mali incelemelerde ayrıca 2,54 trilyon TL, 9,08 milyar dolar ve 3,49 milyon avroluk işlem hacmi tespit edildi.

İZİN VERMEYECEĞİZ

Soruşturmalar neticesinde;

⁠Piyasa değeri 30 milyar TL'yi aşan uyuşturucu madde ele geçirildi.

⁠1,4 milyar TL, 17 milyon avro ve 1,7 milyon doların üzerinde nakit para ele geçirildi.

⁠ ⁠9.030 taşınmaz, 1.556 araç ve 22 deniz taşıtına el konuldu.

⁠803 şirket ve işletmeye adli işlem gerçekleştirildi.

⁠38.058 banka ve kripto hesabı hakkında dondurma, bloke konuldu.

⁠28.245 yasa dışı bahis-kumar sitesi ve yeni nesil suç örgütü hesaplarına yönelik erişim engeli getirildi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, suç ve suçluyla mücadelemizi aynı azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Hiçbir suç yapılanmasının milletimizin huzurunu bozmasına, gençlerimizin geleceğini karartmasına ve suç gelirleriyle güç kazanmasına izin vermeyeceğiz!

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