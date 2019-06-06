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Nankör Fransa

Osmanlı’ya ‘bizi koru’ diye yalvarmışlardı şimdi Kıbrıs’ta üs kuruyor... Kanuni Sultan Süleyman’ın çevresindeki düşman devletler tarafından işgal edilmemesi için her türlü desteği verdiği Fransa, şimdi Akdeniz’deki zenginliklere konmak ve bölgeye yerleşmek için Türkiye düşmanlığı yapıyor. Güney Kıbrıs’a üs kuracak olan Fransızlar, Türkiye’nin olası hamlelerine karşı Rumları korumaya alacak.

06 Haziran 2019 Perşembe 11:25

 Muhammet Kutlu  Ankara 

Zamanında Osmanlı donanmasına limanlarını açarak yardıma çağıran Fransızlar, şimdi Türkiye’ye karşı Güney Kıbrıs’ta deniz üssü yapıyor. Türkiye’ye karşı düşmanlık yapan Fransızları, Kanuni Sultan Süleyman zamanında ölmekten kurtardı.

Fransa, 16. yüzyılda Habsburg İmparatorluğu karşısında var olabilmek için Osmanlı’yla ittifak yaptı. V. Karl ya da Şarlken, karşısında yenilen 1. Fransuva yönetimindeki Fransa her zor duruma düştüğünde Osmanlı, asker, donanma ve para desteğinde bulunarak Fransa’yı ayakta tuttu. Kanunî Sultan Süleyman döneminde başlayan ittifak bir asırdan fazla devam etti.

Fransa Kralı 1. Fransuva, Şarlken karşısında 1525’teki Pavia Savaşı’nda esir düşerek her şeyini kaybetti.

Kral Fransuva, kendisini esaretten kurtarmaları için Türklerden yardım istemek zorunda kaldı. Fransuva, bir süre sonra İmparator Şarlken’le bir anlaşma imzalayarak esaretten kurtuldu. Ancak 1528’de Şarlken karşısında bir kez daha yenilip, Kanunî Sultan Süleyman’dan yardım istedi. Osmanlılar 1529’da yeniden harekete geçti.

Hem korudu, hem altın verdi

16. yüzyıl boyunca Osmanlı donanması, Fransa’ya yardım ederek, devletlerinin varlığının devamına yardım etti. Osmanlılar, Fransa’yı zaman zaman asker göndererek, para veya ticari ayrıcalıklar vererek Habsburglara karşı korudular. Kanunî 1533’te Fransa kralına, Şarlken’e karşı İngiltere ve Alman prensleri ile bir ittifak yapması için 100 bin altın gönderdi. Fransa Kralı Fransuva ile Habsburg hükümdarı Şarlken arasında 1542’de başlayan savaş sırasında Fransa, Osmanlı’nın denizden yardım etmesini istedi. 1543’te Osmanlı donanması Barbaros Hayreddin Paşa komutasında Fransa’ya yardıma gitti. Kanunî, bu hadiseden 12 yıl sonra 1555’te yine Osmanlı donanmasına Fransız donanmasına yardım etmesini emretti. Osmanlı donanması 16 ve 17 yüzyıl içinde 100 yılı aşkın süre Fransa kıyılarını üs yaptı.

Rum ve Yunan’la kirli ittifak

Belki de bugünkü varlığını Osmanlı’ya borçlu olan Fransa, Osmanlı’nın parçalanmasında olduğu gibi şimdi de Doğu Akdeniz’deki büyük doğalgaz rezervinden pay kapabilmek için Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile kirli ittifaklara girdi. Krizdeki Yunanistan’a donanmasının en gelişmiş iki savaş gemisini tahsis eden Fransa, GKRY ile de üs anlaşması yapıp adaya yerleşti. Anlaşmanın en can alıcı amaçlarından biri ise Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de Rumlara karşı girişeceği hamlelerde durdurmak ve Rum donanmasını güçlendirmek.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 11:25
  1. Ankara
  2. Osmanlı donanması
  3. Güney Kıbrıs
  4. Kanuni Sultan Süleyman
  5. Habsburg İmparatorluğu
  6. Osmanlı
  7. 1. Fransuva
  8. Fransa Kralı 1. Fransuva
  9. Pavia Savaşı
  10. Osmanlılar
  11. Barbaros Hayreddin Paşa
  12. Doğu Akdeniz
  13. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)
  14. Yunanistan

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  • Aylardan ağustos günlerde cumaAylardan ağustos günlerde cuma33 dk önce
    Ayrıca toulone da 1.5 yıl 50 000 levent bu pis fransızların kıçını bekledi.. Nankör şerefsizler
  • mehmetmehmet44 dk önce
    nankörüsömürgealtınaalmassanbaşıçamurdan çıktımısanabaş kaldırırböyle işte
  • erdoerdo46 dk önce
    o dediğimiz 100 yıl önceydi .türk kürt alevi sünni sağcı solcu.,deyip böldükleri bu millet .aklını başına almassa burnumuzun dibindeki önceden bizim olan o adacıklaraen azılı düşmanlarımız üslerini kuracaklar .
  • HasanHasan50 dk önce
    Onlar gelene kadar biz oraları dümdüz ederiz

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