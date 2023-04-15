Nani yıllar sonra Kadıköy'de! "Fenerbahçe şampiyon olur ama..."

2015-2016 sezonunun yaz transfer döneminde İngiliz devi Manchester United'dan Fenerbahçe'ye 6 milyon euro karşılığında transfer olan ve gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi haline gelen Portekizli yıldız Luis Nani, Fenerbahçe kulüp televizyonuna konuştu.

Kariyerine Avustralya Ligi ekiplerinden Melbourne Victory'de devam eden 36 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerle ilgili şunları söyledi:

"Fenerbahçe Stadyumu'na gelmek, evime dönmek çok büyük bir mutluluk. Fenerbahçe benim için her zaman özel."

Fenerbahçe'ye transfer olduğu dönem hakkında konuşan yıldız isim, şu açıklamayı yaptı:

"Havalimanında taraftarların beni karşılamasını hiçbir zaman unutmuyorum. Benim için çok özel anlardı. Zaten bir oyuncu, böyle karşılandığı zaman, çok iyi karşılık vermek ister. Ben de bunu yapmaya çalıştım."

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Luis Nani ayrıca, şöyle konuştu:

"Şu an için her şey mümkün. Fenerbahçe harika oyunculardan kurulu bir takım. Aynı zamanda harika bir teknik adama sahip. Türkiye ligi, çok rekabetçi bir lig. Şu anda Galatasaray iyi gidiyor. Bu akşam oynayacağımız maçı şüphemiz kazanmak durumundayız onların üzerindeki baskıyı arttırmak için. Başarı, şampiyonluk mümkün Fenerbahçe için. Ama bunun için istikrarlı bir şekilde devam etmek gerekiyor. Fenerbahçe, istikrarlı bir şekilde devam ederse şampiyonluk şansı fazlasıyla yüksek."