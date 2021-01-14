Nane yağının faydaları nelerdir? Nane yağının saymakla bitmeyen faydaları…

Kolayca elde edilebilen ve uygun maaliyette olan nane yağının pek çok faydaları bulunuyor. İşte nane yağının faydaları.

- Nane yağı, sindirim sisteminin daha çok çalışmasına yardım eder.

- Doğal bir ağrı kesici ilacı olarak bilinen nane yağı; baş ağrısı, migren ve reflü gibi hastalıklar başta olmak üzere kas, mide ve karın ağrılarını hızlı bir şekilde dindirme özelliğine sahiptir.

- Yüksek ateşin düşürülmesinde önemli fayda sağlar.

- Tıkanan sinüslerin açılmasını keskin kokusu sebebiyle sağlayarak, nefes almaya yardımcı olur.

- Tok tutan nane yağı, kilo vermeye sebep olur.

- Ağız kokusunu giderir.

- Hazmın kolaylaşmasını sağlar.

- Mide bulantılarını önler.