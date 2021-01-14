  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Nane yağının faydaları nelerdir? Nane yağının saymakla bitmeyen faydaları…
Sağlık

Nane yağının faydaları nelerdir? Nane yağının saymakla bitmeyen faydaları…

Attar dükkanlarından kolayca temin edebileceğiniz nane yağının saymakla bitmeyen faydaları bulunuyor. Peki nane yağının faydaları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-01-14 22:58:00 -
Nane yağının faydaları nelerdir? Nane yağının saymakla bitmeyen faydaları…

Kolayca elde edilebilen ve uygun maaliyette olan nane yağının pek çok faydaları bulunuyor. İşte nane yağının faydaları.

- Nane yağı, sindirim sisteminin daha çok çalışmasına yardım eder.

- Doğal bir ağrı kesici ilacı olarak bilinen nane yağı; baş ağrısı, migren ve reflü gibi hastalıklar başta olmak üzere kas, mide ve karın ağrılarını hızlı bir şekilde dindirme özelliğine sahiptir.

- Yüksek ateşin düşürülmesinde önemli fayda sağlar.

- Tıkanan sinüslerin açılmasını keskin kokusu sebebiyle sağlayarak, nefes almaya yardımcı olur.

- Tok tutan nane yağı, kilo vermeye sebep olur.

- Ağız kokusunu giderir.

- Hazmın kolaylaşmasını sağlar.

- Mide bulantılarını önler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İYİ Parti'de Ümit Özdağ depremi! Peş peşe istifa ettiler
Siyaset

İYİ Parti'de Ümit Özdağ depremi! Peş peşe istifa ettiler

İYİ Parti'den ihraç kararı mahkemeden dönen milletvekili Ümit Özdağ'ın Muğla İl Başkanlığı'na yapacağı ziyaret krize neden oldu. Yaşanan gel..
Kolları sıvadılar! Katar'dan 25 milyar dolarlık dev hamle
Dünya

Kolları sıvadılar! Katar'dan 25 milyar dolarlık dev hamle

Körfez ülkeleri arasında hızla yükselen Katar, 2022 yılına kadar 25 milyar dolar doğrudan yabancı yatırımı çekmek için kolları sıvadı...
Katil Esed'in alçak saldırısı sonrası acı haber geldi
Dünya

Katil Esed'in alçak saldırısı sonrası acı haber geldi

Suriye'deki Rusya güdümünde bulunan eli kanlı Esed rejimi tarafından düzenlenen kalleş saldırı sonrası 2 sivil hayatını kaybetti...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay