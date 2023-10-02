Nane: Türk mutfağı için sebze ve meyveyi geçti resmen listenin en başına kondu! Şaşkına çeviren faydaları oldu!

Nanenin Faydaları

*Mideyi kuvvetlendirir ve ısınmasını sağlar.

*Midenin hazmını kolaylaştırır.

*Limonlu naneli çay öksürüğe karşı çok faydalıdır.

*Gribe, nezleye ve solunum rahatsızlığına faydalı olduğu bilinir.

*Kusmayı önler ve kusmanın durmasını sağlar.

*Mide ve akciğer iltihabının kurutulmasını sağlar. Ayrıca vücuttaki diğer iltihaplara karşı da faydalıdır

*Meniyi çoğalttığı bilinir.

*Çiğnendiği zaman ağız kokusunu giderir ve önler.

*Sinameki bitkisiyle birlikte tüketildiği zaman bağırsakları temizler, bağırsaklardaki kurt ve parazitleri düşürür. Ayrıca zararlı mikropların atılmasını da sağlar.

*Mide ekşimesini giderir.

*Eğer besinlerin yanına konulursa besinin bozulmasını önler.

*Baş ağrısına ve baş dönmesine karşı da çok faydalıdır.

*Sütün içerisine atıldığı zaman sütün bozulmasını önler.

*Nane incirle birlikte yenildiği zaman akciğerleri temizler. Ayrıca siroz ve sarılık hastalığına da karşı faydalıdır.

*Naneyi yemek ve yoğurt suyu içmek fil hastalığına ve varise karşı da faydalıdır.

*Dil ve dişleri temizler.

*Sinir ve kas ağrılarını azalttığı bilinmektedir.

*Özellikle migrene karşı da faydalıdır.

*Cildi temizler ve parlaklık kazandırır.

*Mevsimsel olarak çıkan alerjinin azalmasını da sağlar.

*Ayrıca damar tıkanıklığı oluşumunu önler.

*Kabızlık gibi mide sorunlarını da giderir..

*A vitamini, C vitamini, Demir gibi vitaminler içerir.

*Saman nezlesine karşı da faydalıdır.

*Nane böcek ısırıklarını sakinleştirir.

*Ayrıca nanenin suyu çok iyi bir cilt temizleyicisidir. Ayrıca akneye karşıda faydalıdır.

*Göz sağlığına da karşı faydalıdır.

*Uçuk tedavisinde de kullanılmaktadır.

Nane Çayının Yapımı

Nane çayını yaparken ilk önce kaynar suyun içerisine bir miktar kurutulmuş nanenin yaprağını ve bir dilim limonu suyun içerisine atın. İster bir süre kaynatın, ister kaynamış suyun içerisinde demlene kadar bekleyin. Tadı biraz acı olduğu için bal katılabilir.

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