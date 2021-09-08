Nampalys Mendy kimdir kaç yaşında? Nampalys Mendy transfer
Nampalys Mendy kim? İsmi Galatasaray ile anılan futbolcu Nampalys Mendy'nin kariyeri mercek altına yatırıldı. Pek çok kişi "Nampalys Mendy kimdir?" sorusunun cevabını araştırıyor. Nampalys Mendy hangi mevkide oynuyor? Nampalys Mendy nereli? Nampalys Mendy kaç yaşında?
Nampalys Mendy 23 Haziran 1992'de Fransa'da dünyaya geldi. 29 yaşındaki önlibero altyapı kariyerine 1999'da Toulon Le Las takımında başladı. 2007'de Monaco altyapısına transfer olan Nampalys Mendy, 2010'da A takım forması giymeye başladı. 2013'te Nice'e imza atan Nampalys Mendy burada 140 maça çıktı. Nampalys Mendy 2016 yılında İngiliz ekibi Leicester City'e tranfer oldu. İngiliz ekibi formasıyla 79 maça çıkan Nampalys Mendy 1 asist yaptı.