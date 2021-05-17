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Eğitim Namık Kemal Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?
Eğitim

Namık Kemal Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

Mayıs ayına girmemizle birlikte eğitim öğretim döneminin de sonuna yavaş yavaş gelmiş bulunmaktayız. Üniversiteye geçecek öğrenciler hem sınav heyecanını taşırken hem de yeni okullarının nasıl bir yer olacağını merak ediyor. Bu sebeple son günlerde üniversite taban puanı ve kontenjan sayı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, Namık Kemal Üniversitesi taban puanı, en düşük yüzdelik, en yüksek yüzdelik ve kontenjan sayıları kaçtır?

Yeniakit Publisher
2021-05-17 20:11:00 -
Namık Kemal Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavı üç oturum şeklinde düzenlenecek. 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

Namık Kemal Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

Namık Kemal Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var, hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

 

 

 

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