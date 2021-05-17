Namık Kemal Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

Mayıs ayına girmemizle birlikte eğitim öğretim döneminin de sonuna yavaş yavaş gelmiş bulunmaktayız. Üniversiteye geçecek öğrenciler hem sınav heyecanını taşırken hem de yeni okullarının nasıl bir yer olacağını merak ediyor. Bu sebeple son günlerde üniversite taban puanı ve kontenjan sayı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, Namık Kemal Üniversitesi taban puanı, en düşük yüzdelik, en yüksek yüzdelik ve kontenjan sayıları kaçtır?