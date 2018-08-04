Namık Ekin'den bir rekor daha! 301 ton 115 kg ağırlık kaldırdı

Guinness rekor denemesi için havuza giren 76 yaşındaki emekli SAT Komandosu Namık Ekin, 24 saat su altında kalarak 301 ton 115 kilogram ağırlık kaldırarak rekor kırdı.

Ekin, rekor denemesi için İstanbul Gelişim Üniversitesi adına Caddebostan Türk Balık Adamlar Kulübü'nde havuza girdi.

Guinness Türkiye hakem ve temsilci ekibi tarafından kayda alınan rekor denemesinde Ekin, 24 saat su altından çıkmadan ve uyumadan, sürenin dolmasına 3,5 saat kala toplamda 301 ton 115 kilogram ağırlık kaldırdı. Ekin, 24 saatin dolmasına 5 saat 15 dakika kala 273 tonluk hedefini aşarak, 18. Guinness Dünya Rekoru'nu kırmasına rağmen, 24 saat dolmadan sudan çıkmadı.

Su altındaki rekor denemesi için mayo ile su altına inen ve akşam hipotermi başladığında dalgıç kıyafeti giyen Ekin, 24 saatin sonunda sudan çıktı. Sağlık ekiplerinin gözetiminde dinlenmeye alınan Ekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İHTİYAÇLARINI SU ALTINDA KARŞILADI

Ekin’in beslenme programı, denemeden 4 ay öncesi, deneme anı ve denemeden 1 hafta sonrası olmak üzere, İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Haluk Saçaklı tarafından planlandı.

Rekor hazırlık haftasında Ekin, karadaki bir tazyik odasında 5 gün ve günde 2 saat basınç altında oksijen soluyarak, su altında oksijen solumaya alıştırıldı. Sıvı tüketimini ve tüm katı beslenmesini sıvı sporcu gıdaları şeklinde su altında gerçekleştiren Ekin'in her türlü kontrolü su altında yapıldı. Rekorun son dört saatlik kaldırış bölümünde, sporcunun her yarım saatte oksijen soluyarak çabuk toparlanması sağlandı. Ekin, deneme boyunca su altında toplam 14 oksijen tüpü kullandı.

"EKİN, TÜRK SPORUNU TEMSİL EDEN ÖNEMLİ BİR SPOR ADAMI"

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen, Ekin’in Türk sporunu dünyada başarıyla temsil eden önemli bir spor adamı olduğunu anlatarak, 18. Guinness Dünya Rekoru'nun hayırlı olmasını diledi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli de üniversitelerinin spor eğitim danışmanı Namık Ekin’in kırdığı rekorun, ülke gençliği için çok derin mesajlar taşıdığını anlattı.

Organizasyonun genel direktörü ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Dr. Kubilay Çimen ise rekorun aynı zamanda önemli bir bilimsel araştırma özelliğini taşıdığını dile getirdi.

Namık Ekin'in 24 saatte hiç çıkmadan 36 bin 800 metre yüzme, en alçaktan paraşütle atlayıp en alçakta paraşüt açma, 24 saat hiç durmadan 4 bin 627 judo atışı yapma gibi rekorlarının da bulunduğu belirtildi.