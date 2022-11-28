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İSLAM Namazı vaktinde kılmanın önemi! İşte Bediüzzaman Hazretleri'nin tavrı
İSLAM

Namazı vaktinde kılmanın önemi! İşte Bediüzzaman Hazretleri'nin tavrı

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, ömrü boyunca namazı vakti girdiği an kılmış, talebelerine de bunu tavsiye etmişti.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 19:46:00 -
Namazı vaktinde kılmanın önemi! İşte Bediüzzaman Hazretleri'nin tavrı

 Yeniakit.com.tr 

Namazını ömrü boyunca vaktinde kılan Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, talebelerine de bunu tavsiye etmişti.

Bediüzzaman Hazretleri'nin talebelerinden Bayram Yüksel, "Üstadımız namaz vaktine çok dikkat ederdi. Namazı vaktinde kılardı. Meselâ, Isparta`dan çıktığımızda, Emirdağ`a beş dakika sonra varacak olsak bile, Üstadımız saate bakar, kış, fırtına olsa beklemez, hemen namazı vaktinde kılardı. Kırlarda olsun, yolculukta olsun, namazı vaktin evvelinde kılardı." demişti.

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Risale-i Nur Külliyatı'nda namazı vaktinde kılmanın önemini şöyle anlatıyor:

Namazı vaktinde kılmanın ne derece tükenmez, uhrevî bir sermaye olduğu anlaşılıyor ki, her namaz vaktinde âlem-i İslâm denilen muazzam camide, yüz milyondan fazla cemaat-ı kübra namaz kılıyor. O cemaatte her bir adam umum cemaate dua ediyor. "İhdina's-sırata'l-müstakim" (Bizi doğru yola hidayet eyle) diyor. Her biri umum cemaate hem şefaatçi, hem duacı olur. 

O vakit, namaza iştirak etmeyen hissesini alamaz. Kaynayan mirî ve askerî kazanına karavanasını götürmeyen, tayinatını alamadığı gibi, cemaat-ı kübrânın mânevî matbahında kaynayan mânevî erzakını alamaz. Belki namaza iştirakle o cemaatın ordusuna iştirak etmiş olmakla ve dualarına amin demek olan namazı vaktinde kılmakla alabilir.

Kaynak: Risale Haber

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