Namaza kapıyı kapayanlar, Budist ibadetine sessiz!

yeniakit.com.tr Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) skandallarıyla ün yapan Ece Vahapoğlu’nun, “Ece Vahapoğlu ile Çocuk Yogası” projesine destek oldu, Türkiye genelindeki okullarda uygulanması için onay verdi. 15 tatilde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın çocukları camiye çağırdığı kampanyaya, “Küçük yaşta din eğitimi verilmesin” diyerek yaygara koparan CHP ve aynı kafadaki medya organları, MEB’in Budist ibadetini çocuklara aşılayan bu skandal hamlesine sessiz kaldı. CHP ve zihniyetinin MEB’in ‘yoga’ hamlesine sessiz kalmasından daha dikkat çekici bir diğer durumsa, Müslümanların bir bölümünün de bu yanlışa ses çıkarmaması oldu.

MEB’in yeni skandalı: Çocuklara Budist ibadeti dayatması

Okullarda Cinsiyeti bozma ve aileyi tahrip etme projesi olarak nitelenen Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesinden (ETCEP) sonra, şimdi de yoga projesi devreye sokuldu. MEB, Türkiye genelinde Resmi/Özel; Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Lise ve dengi okullarda uygulanması için, skandallarıyla meşhur magazin ünlüsü Ece Vahapoğlu’nun, “Ece Vahapoğlu ile Çocuk Yogası” projesine onay verdi.

Çocuklarımızın MEB onaylı numune-i imtisali

Bu skandal projeyle çocuklara okullarda, anadan üryan soyunarak magazin malzemesi olan, başörtülü kadının eşcinsel ilişkisini konu aldığı kitapla ün yapan Ece Vahapoğlu numune-i imtisal –rol model- olarak gösterilecek.

MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı

ETCEP’ten sonra Yoga skandalı! ETCEP bitti Yoga başladı

Namaza düşmanları Budist ibadetine sessiz!

CHP, Diyanet’in 15 tatilde çocukları camiye götürmek için başlattığı, “Haydi Çocuklar Camiye” projesine karşı çıkmış, kendisine bağlı olan medya organlarıyla birlikte yaygara koparmıştı. Söz konusu zihniyetin bu projeye karşı çıkma nedeniyse, küçük yaştaki çocuklara dini eğitim verilmesinin doğru olmadığını savunmalarıydı. MEB’in Budist ibadeti olan yogayı çocuklara dayatmasına ses çıkarmıyorlar. Bu durum, CHP ve zihniyetinin “İslam’la ilgili ibadete karşı olanların, diğer dinlere herhangi bir karşıtlığı yok.” yorumlarına neden oldu.

Bazı İslami kesimlerin vahim suskunluğu

CHP zihniyetinin suskunluğundan daha vahim olanıysa, bazı Müslüman kesimlerin bu skandala ses çıkarmaması oldu. Yeni Akit’in iki günde 3’üncü kez haber yaptığı bu skandala, muhafazakar medya ve halkın bir bölümünün tepki göstermemesi dikkat çekti.

“MEB onaylı namaz projesi var mı?”

MEB’in bu projesini eleştiren nadir gazetecilerden biri olan Hilal Kaplan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Çocukları namaza teşvik ettirecek MEB onaylı bir proje var mı acaba?” diye sordu. Yoga’nın maddi çıkarlar uğrunda Budist ibadeti değil, bir egzersiz gibi gösterenlere de cevap veren Kaplan, “ ‘Yoganın dinle ne alakası var’ diyeceklere ise, birazcık okumalarını tavsiye ederim.” ifadesini kullandı.