Namaz nedir, neden namaz kılınır? Namaz Müslümanın miracı olduğu kadar, İnananlar için bir nurdur. Namaz, Allah’a dua etmek, Yüce Allah’dan yardım dilemek ve işlediğimiz günahlarımızın affı için yakarışta bulunmaktır. Namaz Allah’a yakınlaşmaya vesile olur. Allah’ın (C.C) bize verdiği sayısız nimetlere karşı bir şükür borcunumuzun bir ifadesidir. Namaz Miraç gecesinde namaz vakitleri 5 vakit olarak farz kılınmıştır. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de de salat olarak geçmekte olup Kur’an’da çok yerde namaz kılınız ifadesi yer almaktadır.

Niçin namaz kılınır?

Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de namaz kılmayı tüm Müslümanlara farz kılmıştır. Bakara Suresi 110. Ayette Rabbimiz namaz için şöyle buyurmuştur: “Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız, Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.” Rabbimiz yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de çok yerde namazın kılınmasını emretmiştir.

Namaz tek başına kılındığı gibi cemaatle de kılınabilir. Ancak cemaatle kılmanın sevabı tek başına kılınan namazdan daha fazla. Hep birlikte kılınan namaz, insanlar arasında yakınlaşmayı sağlar, birlik ve berberlik duygusunu pekiştirir bunun yanında kardeşlik ve dostluk duygularımızı güçlendirir.

Abdestin faydaları

Namaz kılmak için ve namazımızın kabul olması için abdest almak gerekir. Namaz kılmak için abdest aldığımızda günlük hayatımızda en çok kirlenen organlarımızı temizlemiş oluruz. Öyle ki koronavirüs salgını sürecinde el temizliği ve hijyenin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Günde birkaç kez abdest alarak elimizi, yüzümüzü, kollarımız başta olmak üzere ayaklarımızı yıkar, böylelikle temizlik alışkanlığı kazanırı. Namaz kılmak için aldığımız abdest ile vücudumuzu temizlerken namaz da kalbimizi tüm kötülüklerden temizleyip arındırır.

Namaz saatleri

Diyanet ezan saati kaçta. Namaz kılmak için namazın şartlarına riayet etmek gerekir. Namazın belirli vakitlerde kılınması, insanlara düzenli ve programlı bir hayat yaşamayı öğretir. Akıp gidin zamanı hatırlatır ve zamanı bilinçli bir şeklide kulanmamızı namaz saatleri bir nebze olsun sağlar. Namaz vakitleri nasıl ayarlanır? Kur’an-ı Kerim’de namaz vakitlerine işaret eden ayetler mevcuttur. Kur’an’da doğrudan sabah namazı şu vakitte kılınır, Öğlen şu saatler arasında kılınır diye net açık ayet yoktur. Namaz vakitlerinin ayarlanmasında Peygamber Efendimiz (s.a.v) hadislerinden anlaşılmaktadır. Namaz farz kılındığı zaman Cebrail (a.s) beş vakit namazlarını Peygamber Efendimize kıldırıyor. Böylelikle namaz vakitlerini Müslümanlar öğrenmiş oluyor.

Namaz vakitleri indir

Namaz vakitlerine Diyanet İşleri Başkanlığı’nın namaz vakitleri sayfasından indirilirsiniz. Diyanet Namaz vakitleri sayfası için tıklayınız.

Namaz vakitleri Diyanet sayfasına giriş yaptıktan sonra üst kısımda yer alan MOBİL UYGULAMA yazısını tıklayın.

Açılan pencereden Diyanet Mobil Hizmetleri sayfasının açıldığını göreceksiniz. Diyanet mobil namaz vakitleri kısmında hangi ilin namaz vakitlerini öğrenmek istiyorsanız o ilin tüm namaz vakitlerini günlük, haftalık, aylık olarak görebiliriniz. Bunun yanında indirdiğiniz namaz vakitleri sayesinde kıble yönünü bulmanızı sağlayan pusula ile kıble yönü bul hizmetinden de yararlanabilirsiniz. Namaz vakitleri ile namaz saateni ne kadar kaldığını anlık olarak da görebilirsiniz. Uyuyorsunuz ya da çalışıyorsunuz namaz vaktinin geldiğini hatırlatmak amacıyla namaz saati öncesine alarm kurabilirsiniz. Günün ayet ve hadislerini yine mobil uygulama sayesinde okuyabilirsiniz. Diyanet mobil namaz vakitlerini android indir, İOS indir, Windows indir, Apple indir tercihlerinden birini seçerek yapabilirsiniz.

Sabah namazı kaçta kılınır? Sabah namazı vakti kaçta?

Sabah namazı ilk vakti ne zaman? Sabah namazı son vakti. Diyanet namaz vakitleri uygulaması ile sabah namazı için imsak vakti, güneş saat kaçta doğup batıyor öğrenilerek namaz vakitlerini ona göre ayarlayabilirsiniz. Sabah namazının vakti çoğu kişi tarafından merak edilmekte. Sabah namazında imsakdan sonra sabah ezanını okunduğu aşikar. Peki sabah namazı vakti nedir? Sabah namazı vakti imsak ile başlar, güneşin doğması ile tamamlanır. Burada mezheplere göre şöyle bir fark söz konusudur. Hanefi mezhebine göre hafif ışıyıncaya kadar sabah namazı geciktirme tavsiye edilirken, Şafii mezhebine göre de imsak vaktinin girilmesiyle birlikt, karanlık iken kılmak faziletlidir. Diyanet sabah namazı vakti için tıklayınız

Namaz vakitleri sabah

Sabah namazı vakitleri yine Diyanet namaz vakitleri sayfası üzerinden il il ilçe ilçe takip etmek mümkündür. Cep telefonlarına indirilen namaz vakitleri uygulaması üzerinden de sabah namazı saatlerini görmek mümkün.

Namaz vakitleri İstanbul

İstanbul sabah namazı vakitleri en çok araştırılan konular arasında yer almakta. İstanbul Türkiye’nin en kalabalık ili olduğundan İstanbul ilçeleri namaz vakitleri de her daim sorgulanmakta. İstanbul esenler namaz vakitleri, İstanbul Bağcılar namaz vakitleri, İstanbul Esenyurt namaz vakitleri başta olmak üzere İstanbul tüm ilçeleri namaz vakitleri yine diyanet namaz vakitleri sayfasından İstanbul namaz vakitleri diye arattırıldığında sorgulanmakta. İstanbul namaz vakitleri için tıklayınız.

Namaz vakitleri Konya

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Namaz vakitleri aylık

Aylık namaz vakitleri diyanet sitesi üzerinden namaz vaktileri bölümünden ulaşmak mümkün. Diyanet namaz vakitlerine giriş yapıldıktan sonra açılan sayfadan hangi ilin namaz vakitlerini öğrenmek istiyorsanız o ilin seçin, seçtiğiniz ilin ilçeleri namaz vakitlerini öğrenmek istiyorsanız o zaman istediğiniz ilçeyi tıklayın. Açılan kısımdan haftalık namaz vakitleri ve aylık namaz vakitleri kısmı yer almakta. Oradan da aylık namaz vakitlerini seçmeniz durumunda aylık namaz vakitlerinin listelendiğini göreceksiniz. Aylık namaz vakitleri için tıklayın.