Karadeniz'de palamut bereketi ağları patlattı! Balıkçılar ekmek teknesi için balığa çıktı

Dalgaların fazla bir etkisi olmuyor, ancak rüzgâr daha çok etkili oluyor. Şu anda hazırlığımızı yapıp yeniden denize açılacağız. İşimiz bittikten sonra "Vira bismillah" deyip çıkacağız. Balıkçılıkta tamir için gündüzü beklemiyoruz çünkü herkes rızkının peşinde. Buradaki işimiz yaklaşık bir saat sürecek. Bu tür durumlar sık sık yaşanmıyor, ancak zaman zaman sulardan kaynaklı olarak ağlarımız zarar görebiliyor. Elbette zararımız oluyor. Zarar olmadan bu iş yürümüyor. Zaten balıkçılık riskli bir meslek ve herkes için risk taşıyor. Palamut avı bu şekilde devam ederse sezonun iyi geçeceğini düşünüyoruz" dedi.