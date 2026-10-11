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Karadeniz'de palamut bereketi ağları patlattı! Balıkçılar ekmek teknesi için balığa çıktı

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Karadeniz'de palamut bereketi ağları patlattı! Balıkçılar ekmek teknesi için balığa çıktı

Karadeniz'de son 20 yılın en yoğun palamut bolluğu yaşanırken, nasibini denizden çıkaran balıkçılar dip akıntılarıyla çetin bir mücadeleye girişti.

#1
Foto - Karadeniz'de palamut bereketi ağları patlattı! Balıkçılar ekmek teknesi için balığa çıktı

Tirebolu, Görele, Trabzon ve Hopa açıklarında vira bismillah diyerek ağ seren balıkçılar, 2005 yılından bu yana görülmemiş bir bollukla karşılaşsa da deniz altındaki güçlü akıntılar yüzünden yırtılan ağlarını dikmek için Trabzon Faroz Limanı'na sığındı.

#2
Foto - Karadeniz'de palamut bereketi ağları patlattı! Balıkçılar ekmek teknesi için balığa çıktı

Dalgaların ağlara fazla etkisinin olmadığını, rüzgârın ise daha etkili olduğunu dile getiren Çınar, hazırlıklarını tamamladıktan sonra "Vira bismillah" diyerek denize çıkacaklarını kaydetti.

#3
Foto - Karadeniz'de palamut bereketi ağları patlattı! Balıkçılar ekmek teknesi için balığa çıktı

Balıkçılığın riskli bir meslek olduğunu ifade eden Çınar, "2005 yılından bu yana en yoğun palamut avını yaşıyoruz. Genellikle Tirebolu, Görele, Trabzon ve Hopa açıklarında avlanıyoruz. Sulardan kaynaklı olarak ağımız yırtıldı. Şu anda tamirini yapıyoruz. Trabzon açıklarında, suların içten akması nedeniyle ağlarımız zarar gördü. Sular üstten normal ve sakin görünse de alttan adeta dere gibi akıyor. Bu durum da ağları patlatıp yırtabiliyor.

#4
Foto - Karadeniz'de palamut bereketi ağları patlattı! Balıkçılar ekmek teknesi için balığa çıktı

Dalgaların fazla bir etkisi olmuyor, ancak rüzgâr daha çok etkili oluyor. Şu anda hazırlığımızı yapıp yeniden denize açılacağız. İşimiz bittikten sonra "Vira bismillah" deyip çıkacağız. Balıkçılıkta tamir için gündüzü beklemiyoruz çünkü herkes rızkının peşinde. Buradaki işimiz yaklaşık bir saat sürecek. Bu tür durumlar sık sık yaşanmıyor, ancak zaman zaman sulardan kaynaklı olarak ağlarımız zarar görebiliyor. Elbette zararımız oluyor. Zarar olmadan bu iş yürümüyor. Zaten balıkçılık riskli bir meslek ve herkes için risk taşıyor. Palamut avı bu şekilde devam ederse sezonun iyi geçeceğini düşünüyoruz" dedi.

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