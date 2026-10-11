  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran’dan Trump’ın saldırı iddiasına tepki! Hayali düşman uydurmacası Cimer'e şikayet edildi, bakanlık harekete geçti! 250 liralık cacığa 135 bin liralık ceza Trump ve katil İran'a saldırıyı görüşüyor! 3 senaryo hazırlandı İçme suyu için uyarı geldi! O ilimizde bin 400 kişi hastanelere başvurdu 4 kişi hayatını kaybetti! Isaias Kasırgası ABD’yi vurdu Yaklaşık 50 kentte binlerce kişi yürüdü! İtalya’da Filistin için meydanlara indiler Sıcak saatler yaşanıyor! Süper tanker mayına çarptı İstanbul'da hissedilen deprem oldu Grev sonrası kaldırımlar atıklarla doldu! Avrupa ülkesinde çöp krizi Bengal kaplanı saldırdı! Hayvanat bahçesinde korkunç ölüm
Aktüel İşçi işe iade edildi! İşverenin tarihsiz istifa oyunu mahkemeden döndü!
Aktüel

İşçi işe iade edildi! İşverenin tarihsiz istifa oyunu mahkemeden döndü!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İşçi işe iade edildi! İşverenin tarihsiz istifa oyunu mahkemeden döndü!

Başka bir projede çalışmak istediğini söyleyen işçinin imzaladığı tarihsiz belgeyi istifa dilekçesi olarak kullanan işveren haksız bulundu.

Özel sektörde çalışanları yakından ilgilendiren bir işe iade kararına daha imza atıldı. İşverenin başka bir projesinde çalışmak isteyen işçinin imzaladığı tarihsiz belgeyi istifa dilekçesiymiş gibi uygulamaya koyan işverenin oyunu Bölge İdare Mahkemesi'nden (BAM) döndü. BAM, tarihsiz gerçek bir istifa niteliğinde olmayan belgeye itibar edilemeyeceğine dikkat çekti.

 

Yıllarca güvenlik görevlisi olarak çalıştığı iş yerinden kovulan M.K., İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Davacı; iş akdinin davalı tarafça haksız olarak feshedildiğini iddia etti. İstifa etmemesine rağmen davalının çıkış kodu 03 ile haksız olarak işten çıkardığını belirterek, iş akdinin feshinin geçersizliği ile işe iadesine, işverenin süresi içerisinde işe başlatmaması halinde işe başlatmama tazminatının ve 4 aylık boşta geçen süre ücretin davalılardan alınarak kendisine verilmesini talep etti. Davalı işveren de imzalı istifa dilekçesi olduğunu öne sürdü. İş Mahkemesi, davacı tarafça açılan davanın kabulü ile davalı tarafça yapılan feshin geçersizliğinin tespiti ve davacının işe iadesine hükmetti. Davalı avukatı kararı istinafa taşıdı.

 

BAM 8. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı. Dosya kapsamındaki el yazılı, imzalı ve tarihsiz istifa dilekçesinin "Çalışmış olduğunuz projenizden başka bir projede çalışmak için ayrılıyorum" şeklinde olduğu hatırlatıldı. İşveren tarafından sunulan el yazılı istifa dilekçesinin tarihsiz oluşu dikkate alındığında düzenlendiği tarihin belgeden anlaşılamadığı gibi, gerçek bir istifa dilekçesi olmadığı vurgulandı. BAM kararında şöyle denildi:

 

"İstifa dilekçesine itibar edilemeyeceği, ispat yükü üzerinde bulunan davalı tarafça iş akdinin davacının istifası ile sona erdiği ispatlanamadığından davacının iş akdinin davalı tarafça geçerli veya haklı bir nedene dayanılmaksızın feshedildiği gerekçesi ile davanın kabulü yerindedir. İşverence yapılan feshin geçersizliğine, davacının özel güvenlik hizmetleri şirketindeki iş yerine işe iadesine, davacının süresi içindeki başvurusuna rağmen işverence işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının çalıştığı süre ve fesih sebebi de dikkate alınarak takdiren 4 aylık brüt ücreti olan 57 bin 240 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir."

Babadan kalma yetim maaşı alanlar dikkat! Sahte boşanma oyununa yargıtay engeli
Babadan kalma yetim maaşı alanlar dikkat! Sahte boşanma oyununa yargıtay engeli

Gündem

Babadan kalma yetim maaşı alanlar dikkat! Sahte boşanma oyununa yargıtay engeli

İşi bilmiyorlar nefret üretiyorlar! Akit, yargıya çöreklenen "bilirkişi sultasını" deşifre ediyor
İşi bilmiyorlar nefret üretiyorlar! Akit, yargıya çöreklenen “bilirkişi sultasını” deşifre ediyor

Gündem

İşi bilmiyorlar nefret üretiyorlar! Akit, yargıya çöreklenen “bilirkişi sultasını” deşifre ediyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23