Beşiktaş, Kocaelispor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak.
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak.
Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, milli araya 12 puanla girmişti.
Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor ise rakibi gibi 4 kez galip gelirken, 2 müsabakadan ise puansız ayrıldı ve 12 puan topladı.
Beşiktaş bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de "Dolmabahçe"de oynadığı 7 maçı da kazandı. İç sahada yoluna kayıpsız devam eden siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 19 gol atarken 3 gole engel olamadı.
Kocaelispor ise bu sezon dış sahada oynadığı 3 maçta iki mağlubiyet alırken, tek galibiyetini Konyaspor'a karşı 2-1'lik skorla elde etti.
Beşiktaş ile Kocaelispor, Süper Lig tarihinde 43. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 25, yeşil-siyahlıların 5 galibiyeti bulunurken taraflar 12 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Beşiktaş'ın toplam 83 golüne, Körfez ekibi 40 golle yanıt verdi.
İki takım arasında geçen sezon ligde oynanan maçları Beşiktaş, İstanbul'da 3-1 ve Kocaeli'de ise 1-0'lık skorlarla kazandı.
MUHTEMEL 11'LER: Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Olaitan, Orkun, Cerny, Trossard, Vlahovic. Kocaelispor: Serhat, Uğur, Onur, Emir, Muharrem, Show, Sissoho, Berkan, Sousa, Agyei, Aye.
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