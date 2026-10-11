  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sfenks’in altında başka bir tarih yatıyor! 1927’de bulundu, sırrı şimdi çözüldü Bakkaldan doktora milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kritik karar çıktı, artık zorunlu oldu Türkiye’de sadece tek bir ilçede yetişiyor! Kışın 6 ay boyunca bozulmuyor: Şekli ve aromasıyla dünyada eşi benzeri yok Jose Mourinho yine yaptı yapacağını! Maç sonunda olay protesto Herkesi ters köşe yapan çıkış! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanından bakanlığın olay kararına itiraz Sessiz sedasız havlu attılar! Ayakkabı devi, mağazalarını kapatıyor MHP lideri Bahçeli, sessiz sedasız talimat verdi: Özel olarak hazırlandı bile 4 milyar dolarlık devasa silahlanmanın arkasındaki o acı gerçek deşifre oldu! İsrail, Yunanistan’ın Türkiye korkusunu açıkça itiraf etti Fransa’da öfke dinmiyor! Polis müdahalesindeki görüntüler yargıya taşındı Ordunun gizli silahı ortaya çıktı! Hipersonik tehditlere karşı koymak için önleme füzesi geliştiriliyor
Spor
8
Yeniakit Publisher
Beşiktaş, Kocaelispor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Beşiktaş, Kocaelispor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak.

#1
Foto - Beşiktaş, Kocaelispor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, milli araya 12 puanla girmişti.

#2
Foto - Beşiktaş, Kocaelispor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor ise rakibi gibi 4 kez galip gelirken, 2 müsabakadan ise puansız ayrıldı ve 12 puan topladı.

#3
Foto - Beşiktaş, Kocaelispor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

Beşiktaş bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de "Dolmabahçe"de oynadığı 7 maçı da kazandı. İç sahada yoluna kayıpsız devam eden siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 19 gol atarken 3 gole engel olamadı.

#4
Foto - Beşiktaş, Kocaelispor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

Kocaelispor ise bu sezon dış sahada oynadığı 3 maçta iki mağlubiyet alırken, tek galibiyetini Konyaspor'a karşı 2-1'lik skorla elde etti.

#5
Foto - Beşiktaş, Kocaelispor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

Beşiktaş ile Kocaelispor, Süper Lig tarihinde 43. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 25, yeşil-siyahlıların 5 galibiyeti bulunurken taraflar 12 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Beşiktaş'ın toplam 83 golüne, Körfez ekibi 40 golle yanıt verdi.

#6
Foto - Beşiktaş, Kocaelispor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

İki takım arasında geçen sezon ligde oynanan maçları Beşiktaş, İstanbul'da 3-1 ve Kocaeli'de ise 1-0'lık skorlarla kazandı.

#7
Foto - Beşiktaş, Kocaelispor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

MUHTEMEL 11'LER: Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Olaitan, Orkun, Cerny, Trossard, Vlahovic. Kocaelispor: Serhat, Uğur, Onur, Emir, Muharrem, Show, Sissoho, Berkan, Sousa, Agyei, Aye.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akçaray’dan tüm zamanların rekoru: Bir günde 85 bini aşkın yolcu taşındı
Gündem

Akçaray’dan tüm zamanların rekoru: Bir günde 85 bini aşkın yolcu taşındı

Kocaeli’de toplu ulaşımın önemli araçlarından Akçaray tramvay hattı, 8 Ekim’de 85 bin 546 yolcu taşıyarak günlük yolcu sayısında tarihi reko..
ASELSAN'a abandıkça abandı!
Ekonomi

ASELSAN'a abandıkça abandı!

Küresel finans piyasalarının sömürü çarklarından ABD merkezli Bank of America (BofA), Borsa İstanbul'da gerçekleştirdiği milyarlarca liralık..
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Görevden uzaklaştırıldı
Gündem

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütüne yardım etme suçlarından tutukl..
Ali Karahasanoğlu yazdı: Murat Ongun ve Ekrem İmamoğlu’nun yüzüne "Allahsızlar" haykırışı
Gündem

Ali Karahasanoğlu yazdı: Murat Ongun ve Ekrem İmamoğlu’nun yüzüne “Allahsızlar” haykırışı

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında fon soruşturması etrafında yürütülen tartışmalar ile İBB yolsuzluk da..
Ömer Çelik, Özgür'ü yerin dibine soktu
Gündem

Ömer Çelik, Özgür'ü yerin dibine soktu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i "Ülke yönetimi bilgisi ilkokul seviyesinde bile değil" ifadeleriyle yerin..
Araç lastiklerinizi 1 TL ile kontrol ettiniz mi?
Aktüel

Araç lastiklerinizi 1 TL ile kontrol ettiniz mi?

Araç sahipleri, 1 TL madeni parayla lastiklerinin diş derinliğini kontrol ederek aşınma durumu hakkında fikir edinebiliyor.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23