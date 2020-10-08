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İSLAM Namaz saatleri
İSLAM

Namaz saatleri

Sabah namazı vakti | Gün içerisinde pek çok kişi yaşadığı ilin namaz vakitlerini araştırıyor. Namaz vakitlerini çeşitli sitelerden ve uygulamalardan öğrenebilirsiniz. Peki, İstanbul sabah ezanı kaçta okunuyor. İstanbul ezan vakti | Namaz saatleri güncel | Diyanet namaz vakitleri.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 17:44:00 - 2020-10-08 17:45:23
Namaz saatleri

Ezan kaçta okunuyor? Ezan saatleri sık sık araştırılıyor. Vatandaşlar il il ilçe ilçe namaz vakitlerini inceliyor. Peki, Ankara’da sabah ezanı kaçta okunuyor? | İstanbul akşam ezanı saati.

Namaz saatleri

Namaz vakitlerini takip etmek için yeniakit.com.tr anasayfasına göz atabilirsiniz. Ayrıca Diyanet İşleri internet sitesi ve uygulamalarından da namaz vakitlerini kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul namaz vakitleri

İstanbul’da yaşayanlar güncel namaz vakitlerini nereden öğreneceklerini merak ediyor. İstanbul ezan vakitlerini internet sitemizden ve diyanet.gov.tr’den öğrenebilirsiniz. İstanbul güncel namaz vakitleri için fotoğrafa tıklayınız.

Ezan saati

Ankara namaz saatleri | Diyanet internet sitesinde ve uygulamasında il il ilçe ilçe namaz vakitleri yer alıyor. Namaz vakitlerini daha önce de belirttiğimiz gibi Diyanet internet sitesinden hızlıca öğrenebilirsiniz.

Namaz uygulaması indir

Diyanet İşleri’nin uygulama mağazalarında pek çok uygulaması bulunuyor. Söz konusu uygulamaları mobil cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Ayrıca Diyanet işlerinin yanı sıra başka uygulamalarda var. Bu uygulamalarda da namaz vakitleri, kıble bulma gibi özellikler mevcut. Hangi uygulamayı indirip kullanacağınıza ise kullanıcı yorumlarını okuyarak karar vermeniz en sağlıklısı olacaktır.  

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