Ezan kaçta okunuyor? Ezan saatleri sık sık araştırılıyor. Vatandaşlar il il ilçe ilçe namaz vakitlerini inceliyor. Peki, Ankara’da sabah ezanı kaçta okunuyor? | İstanbul akşam ezanı saati.

Namaz saatleri

Namaz vakitlerini takip etmek için yeniakit.com.tr anasayfasına göz atabilirsiniz. Ayrıca Diyanet İşleri internet sitesi ve uygulamalarından da namaz vakitlerini kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

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İstanbul namaz vakitleri

İstanbul’da yaşayanlar güncel namaz vakitlerini nereden öğreneceklerini merak ediyor. İstanbul ezan vakitlerini internet sitemizden ve diyanet.gov.tr’den öğrenebilirsiniz. İstanbul güncel namaz vakitleri için fotoğrafa tıklayınız.

Ezan saati

Ankara namaz saatleri | Diyanet internet sitesinde ve uygulamasında il il ilçe ilçe namaz vakitleri yer alıyor. Namaz vakitlerini daha önce de belirttiğimiz gibi Diyanet internet sitesinden hızlıca öğrenebilirsiniz.

Namaz uygulaması indir

Diyanet İşleri’nin uygulama mağazalarında pek çok uygulaması bulunuyor. Söz konusu uygulamaları mobil cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Ayrıca Diyanet işlerinin yanı sıra başka uygulamalarda var. Bu uygulamalarda da namaz vakitleri, kıble bulma gibi özellikler mevcut. Hangi uygulamayı indirip kullanacağınıza ise kullanıcı yorumlarını okuyarak karar vermeniz en sağlıklısı olacaktır.