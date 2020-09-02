Namaz saatleri nasıl belirleniyor? Namaz evrensel bir ibadet olduğu için namaz saatleri dünyanın ve güneşin hareketlerine göre tayin edilir. Peki 5 vakit namaz saatleri hangi durumlara göre belirlenir? Sabah namazı saati, fecrin doğuşuyla başlayıp güneşin doğuşuyla sona ermekte. Fecrin doğması ise tan vaktini ifade eder.

İmsak vakti neye göre belirlenir?

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini belirtir. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği ifade eder.

İstanbul, Ankara, İzmir namaz vakitleri

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Ezan saatleri neye göre ayarlanır?

Namaz saatleri güneşin hareketlerine göre farklılık gösterir. Peki, ezanın vakti nasıl belirlenir? İlk vakit olarak kabul edilen sabah namazı vakti fecrin doğması ile başlar. Güneş doğduktan sonra ise öğle namazı vakti başlamış olur. Öğle namazı ise ikindi vaktine kadardır. Ezan saatleri bu vakitlere göre tayin edilmektedir.

Sabah namazı en geç saat kaçta kılınabilir?

Sabah namazı vakti olan imsak vakti girdiğinde sabah namazı eda edilebilir. Sabah namazı kılmak için ezanının okunmasını beklemek ise daha efdaldir. Sabah namazı güneş doğana kadar kılınabilir. Güneş doğduktan sonra kerahet vakti çıkana dek sabah namazı kılınmaz. Kerahet vaktinden öğle namazı vaktine kadar ise farzı ve sünneti kaza edilebilir.

Sabah namazının kazası ne zaman yapılmalı?

Sabah namazının kazası kerahet vakti çıktıktan sonra kılınmalıdır. Bir günün sabah namazı öğleye kadar kaza edildiğinde hem farzı hem de sünneti kılınmış olur.