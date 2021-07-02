Namaz molasına destek istemezükçülere tepki

Hasan Eğrigöz Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, vatandaşların yoğun taleplerini dikkate alarak şehirler arası seyahatlerde molaların namaz saatlerine göre ayarlanması için bir teklif yazısı hazırladı. Erbaş’ın söz konusu teklifi İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na gönderildi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın vatandaş lehine aldığı her karara karşı çıkan istemezükçü zihniyet de hemen harekete geçerek, vatandaşların şehirlerarası seyahatlerde yaşadığı ‘namaz vakitlerine denk gelmeyen otobüs molaları’ sıkıntısını giderecek olan adıma da karşı çıktı.

Akit’e konuşan ve Diyanet İşleri Başkanlığının bu önemli kararını sonuna kadar desteklerini ifade eden Din Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, ile Diyanet Bir Sen Genel Başkanı Hasan Türüt, bu halkın üzerindeki vesayet zincirlerinin kırılmasını hazmedemeyen istemezükçü zihniyete tepki gösterdi.

Vatandaşın kanuni hakkı

Malum kesimin sadece buna değil, Diyanet’in her çalışmasına karşı çıktığına dikkati çeken Din Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, “Ülkemizde demokrasi ve ibadet özgürlüğü var. Seyahat ederken inanç değerleri üzerinden ibadet etme hakkı var kanunlarımızda. Bunu elde etmek için Diyanet İşleri Başkanlığımız da gerekli devlet mercilerine bu konuyla alakalı düzenleme yapılması noktasında talepte bulundu. Biz bütün inanç kesimlerini ibadet noktasında destekliyoruz. İnanan insanların inanç değerleri üzerinde özgürce ibadetlerini yapabilmeleri ve imkan tanınmasını istiyoruz. Maalesef ülkemizde sadece buna değil demokratikleşmeye, Batı Çalışma Grubunun vesayet zincirlerinin kırılmasını istemeyen bir kitle var. Hemen her konuya itiraz ediyorlar. Bu düzenleme bütün kesimleri ilgilendiriyor ve önemli bir düzenlemedir. İnanç tercihtir ve bu tercihin değerlerine de saygı duymak zorundalar” dedi.

Çok geç bile kalındı

Diyanet Bir Sen Genel Başkanı Hasan Türüt ise Türkiye’nin bir Müslüman ülke olduğunun unutulmaması gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Şehirler arası seyahatlerde otobüse binen 45 kişin 45’i de Müslüman. Hepsi namaz kılar, kılmazsa o ayrı mesele, kimse de karışamaz. Ama içlerinde namaz kılanlara saygı duyup, onlara göre molayı ayarlamak çok geç kalınmış bir uygulamadır. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu kararını sonuna kadar destekliyoruz. Azınlık için çoğunluk ezilmez hem de inanç gibi önemli bir konuda. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu uygulamasına karşı çıkmak insanların inanç özgürlüğüne karşı çıkmaktır. Namaz saatlerinden mola verilir. İsteyen namazını kılar, isteyen de kişisel ihtiyaçlarını giderir bunda karşı çıkacak ne var?”

