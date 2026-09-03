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Gündem Namaz kılarken kediyi tekmeledi gözaltına alındı
Gündem

Namaz kılarken kediyi tekmeledi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Erzurum'un Aziziye ilçesindeki Adalar Camisi'nde yatsı namazı sırasında bir kedi, ön safta namaz kılan cemaatin önünde gezmeye başladı. Bu sırada cemaatten bir kişi ayağının önüne gelen kediye tekme atarak öndeki imamın kafasına uçurdu. İmamın başına çarpan kedi yere düşerken büyük tepki çeken olayın ardından kediyi tekmeleyen kişi gözaltına alındı.

Erzurum’da 25 Ağustos 2026 günü Adalar Camii’nde yatsı namazında meydana gelen olayda, cemaatin önünde gezinen kedinin bir şahsın ayaklarının arasında girmeye çalıştığı görülüyor. Tam bu esnada şahsın bir anda namaz içinde kediyi tekmelediği ve kedinin havalandığı, imamın kafasına çarparak yere düştüğü görüldü. Görüntüler sosyal medya hesaplarında paylaşılınca tepkiler çığ gibi büyüdü. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı paylaşımlardan sonra harekete geçti. Polis şahsı tespit ederek gözaltına aldı. Bu arada kedinin sağlık durumunun da iyi olduğu ve her hangi bir sakatlığının bulunmadığı öğrenildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Kamuoyunun doğru ve eksiksiz şekilde bilgilendirilmesi amacıyla, kamuoyuna yansıyan görüntülere ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği hasıl olmuştur. Bir kısım haber siteleri ve sosyal medya mecralarında, "Erzurum'da bir camide cemaatten bir kişinin namaz kılarken kediyi tekmelediği" şeklinde yer alan görüntülere ilişkin olarak, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığımızca Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır. Yürütülen çalışmalar neticesinde şüpheli şahıs tespit edilerek gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmektedir" denildi.

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