  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Semra Kuytul polisi tahrik etmek için bakın ne yapmış! Bakan Kurum’dan ‘Yarısı Bizden’ açıklaması: İstanbul güçlenmeye ve dönüşmeye devam ediyor Az kalsın onlarca şehit veriyorduk! Türkiye'den angajman hamlesi: İsrail'e set çekilecek Yücel Kaya'dan Türker Ertürk'e sert tepki: Türk düşmanlığı daha nasıl olur? Pandemi bitti ama birbirimizden uzaklaşma bitmedi! Belediye parası ile yolsuzluk savunması: Ali Karahasanoğlu’ndan çarpıcı analiz Teröristbaşından Özgür Özel'e mesaj: “Demokrasinin yolu Silivri'den değil, İmralı'dan geçer” Heykellerle şehirlerin ruhu işgal ediliyor! CHP'de bir istifa daha! O belediye başkanı da partiden ayrıldı Aynı evde iki ayrı yardım çığlığı!
Yerel Namaz kılan şahsın içinde 450 bin lira bulunan çantasını çaldı! Yuh artık, nasıl bir millet olduk!
Yerel

Namaz kılan şahsın içinde 450 bin lira bulunan çantasını çaldı! Yuh artık, nasıl bir millet olduk!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Namaz kılan şahsın içinde 450 bin lira bulunan çantasını çaldı! Yuh artık, nasıl bir millet olduk!

İstanbul’un Fatih ilçesinde öğle namazı için tarihi Gazi Atik Ali Paşa Camii’ne giden vatandaşın, içerisinde yaklaşık 450 bin lira bulunan çantası, namaz kıldığı sırada çalındı. Şüphelinin çantayı çaldığı anlar caminin güvenlik kameralarına yansırken, kimliği tespit edilerek yakalanan hırsız tutuklandı.

Olay, 6 Ağustos Perşembe günü saat 13.30 sıralarında Fatih ilçesi Molla Fenari Mahallesi, Gazi Atik Ali Paşa Camii'nde meydana geldi. Kadıköy'de özel bir şirkette çalışan İshak Yılmaz, otomobil almak amacıyla biriktirdiği 70 bin lira ve 53 gram altını bozdurmak için Kapalıçarşı'ya gitti. Öğle ezanı okununca namaz kılmak için çarşının yakınında bulunan Gazi Atik Ali Paşa Camii'ye giden Yılmaz, para ve altınların bulunduğu çantayı yanına koyarak cemaatle birlikte saf tuttu. Yılmaz'ın namazını kıldığı esnada, arkasından yaklaşan bir şüpheli çantayı alarak camiden hızla uzaklaştı. Namazını kıldıktan sonra çantasının yanında olmadığını fark eden Yılmaz, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kamera görüntülerini inceleyerek kaçan şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

 

"Cemaat namaz kılarken çantayı alıp hızla uzaklaştı"

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri yürüttükleri çalışmalarda, hırsızlık olayının camide bulunan güvenlik kameraları tarafından kayda alındığını belirledi. Görüntülerde, şüphelinin çantayı alarak olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü. Şüphelinin güvenlik kameralarındaki görüntülerinden izini süren ekipler, kısa sürede şahsın kimliğini tespit etti.

 

"16 suç kaydı olduğu ortaya çıktı"

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından kimliği tespit edilen ve gerçekleştirilen operasyonla Sancaktepe ilçesinde yakalanarak emniyete getirilen M.C.'nin daha önceden 16 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Şüpheli M.C. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Camiye dadanan hırsızlar bağış kutusunu çaldı
Camiye dadanan hırsızlar bağış kutusunu çaldı

Gündem

Camiye dadanan hırsızlar bağış kutusunu çaldı

Rahatlığı pes dedirtti! Hırsızlık anı kamerada!
Rahatlığı pes dedirtti! Hırsızlık anı kamerada!

Yerel

Rahatlığı pes dedirtti! Hırsızlık anı kamerada!

Yahudi hırsızlar tarla tarla işgal ediyor!
Yahudi hırsızlar tarla tarla işgal ediyor!

Dünya

Yahudi hırsızlar tarla tarla işgal ediyor!

Roma ve Bizans dönemine ait 196 sikke ele geçirildi! Tarihi eser hırsızlarına Düzce’de ağır darbe
Roma ve Bizans dönemine ait 196 sikke ele geçirildi! Tarihi eser hırsızlarına Düzce’de ağır darbe

Yerel

Roma ve Bizans dönemine ait 196 sikke ele geçirildi! Tarihi eser hırsızlarına Düzce’de ağır darbe

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Vali Gül'den Erkan Tan'ı şaşırtan sözler: Sayın Valim diliniz sürçmüş olmasın?
Gündem

Vali Gül'den Erkan Tan'ı şaşırtan sözler: Sayın Valim diliniz sürçmüş olmasın?

Akit TV'ye konuk olan İstanbul Valisi Davut Gül, "Son 5 yıldır bir tane bile, hamdolsun, faili meçhul cinayetimiz yok" açıklamasını yaptı. G..
‘Her gece 30-40 Filistinliyi ortadan kaldırmalıyız’ demişti! Hayret! Almanya Başbakanı Yahudi teröristi kınadı
Gündem

‘Her gece 30-40 Filistinliyi ortadan kaldırmalıyız’ demişti! Hayret! Almanya Başbakanı Yahudi teröristi kınadı

İsrail’in dünyanın gözü önünde yıllardır sürdürdüğü soykırımı ‘Kendini savunma hakkı’ olarak destekleyen gören Almanya Başbakanı bu kez şaşı..
Can pazarı! Otobüsle kamyon kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda ölü var
Dünya

Can pazarı! Otobüsle kamyon kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda ölü var

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da otobüsle kamyon kafa kafaya çarpıştı. Adeta can pazarının yaşandığı korkunç kazada, 23 kişi hayatını kaybet..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23