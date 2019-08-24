Nallıhan’da bir araç tarlaya uçtu: 3 yaralı Ankara’nın Nallıhan ilçesinde Nallıhan Ankara Karayolunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde Nallıhan Ankara Karayolunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Olay, sabah 07.30 sıralarında gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, yol çalışması nedeniyle atılan mucurda sürücü hakimiyetini kaybeden sürücü tarlaya uçtu. Arabanın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Olayı görenlerin ambulansa ve jandarmaya haber vermesiyle yaralılar hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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