Nal-i şerife nedir? Na'l-i şerif faziletleri nelerdir?

Pek çoğumuzun evinde bulunan, bereket getirdiği düşünüler Nal-i şerife ne oluyor?

Nal-i şerife nedir?

Türkçe’ye tekil hali nal ve ikil biçimi nalın (nâlîn/nâleyn) şeklinde geçen na‘l ismi Arapça’da sandalet tarzı ayakkabılar için kullanılır.

Resûl-i Ekrem’in ayakkabıları vefatından sonra muhafaza edilmiştir. Bunlardan bir çift kendisine on yıl hizmette bulunan Enes b. Mâlik’te kalmıştı (Buhârî, “Farżu’l-ḫumus”, 5; “Libâs”, 37). İbn Asâkir’in rivayetine göre bir çifti de Şeddâd b. Evs’te idi, daha sonra oğlu Muhammed’e intikal etti, o da bir tekini kız kardeşi Hazrec’e verdi. Abbâsî Halifesi Mehdî-Billâh Kudüs’e geldiğinde Hazrec’de bulunan teki almış ve karşılığında büyük ihsanda bulunmuştu. Na‘lin diğer tekini Muhammed’den almaya çalışmışsa da o, bizzat Hz. Peygamber’in ailesine hediye ettiği na‘lin hiç değilse elindeki bir tekinin kendisinde bırakılmasını istemiş ve na‘li vermemiştir (Târîḫu Dımaşḳ, XXII, 409-410). Resûl-i Ekrem’in Hz. Âişe’de bulunan bir na‘li sonradan onun kız kardeşi Ümmü Külsûm’e geçmiş, Ümmü Külsûm’ün kocası Talha b. Ubeydullah’ın Cemel Vak‘ası’nda ölümünün ardından Abdurrahman b. Abdullah b. Ebû Rebîa el-Mahzûmî ile evlenmesinden sonra da onun torunlarına intikal etmiştir (Ahmed b. Muhammed el-Makkarî, vr. 33b). Bu na‘lin ve Ubeydullah b. Abbas’ın kızı Fâtıma’nın elindeki diğer bir na‘lin sonraları model alınarak benzerlerinin yapıldığı anlaşılmaktadır (İbn Sa‘d, I, 479; İbn Hacer, el-Meṭâlibü’l-ʿâliye, II, 281; Ahmed b. Muhammed el-Makkarî, vr. 33b). Hz. Peygamber’in na‘llerinden bir parçanın (kılâde) sahâbeden Süleyman b. Ebû Hadîd es-Sülemî’de olduğu ve ondan torunlarına kaldığı, vârissiz ölen son torunundan el-Melikü’l-Eşref Mûsâ tarafından alınıp Şam’daki Eşrefiyye Medresesi’ne konulduğu bilinmektedir (İbn Hacer, el-İṣâbe, III, 173). Ayrıca Şam’da Eşrefiyye Dârülhadisi’nde Resûl-i Ekrem’in tam bir na‘linin bulunduğu ve sonraları kaybolduğu söylenir (Abdülhay el-Kettânî, I, 245).

Topkapı Sarayı Müzesi Mukaddes Emanetler Dairesi’nde Hz. Peygamber’e ait olduğu söylenen sandalet tipi üç na‘l bulunmaktadır. Bunların saraya intikali farklı zamanlarda vuku bulmuştur. Uğur getirdiğine ve bulunduğu yeri her türlü kötülükten koruduğuna inanıldığı için stilize edilmiş na‘l-i şerif tabanı şeklinde modeller ve sancak alemleri bulunmaktadır.

Na'l-i şerif faziletleri nelerdir?

Nal-i şerifin imanı kuvvetli insanları kötülüklerden kazalardan koruduğuna inanılır,

Nal-i şerifin asıldığı ev Allah'ın izniyle yanmaz, bereketlenir.

Sağ kola ya da boyna takılırsa Zalimin zulmünden, gözden, şeytandan korur.

Nal-i şerifi takana nazar tesir etmez.

Doğum yapan kadın nal-i şerifi taşırsa doğumu sıkıntısız geçer.

Bunu taşımaya devam eden kişi bütün insanlar tarafından tam bir kabul görür.

Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) in kabrini ziyaret etmek mutlaka nasip olur.

Sahibinin hürmetine ne istense ,yapılan dua red olmaz.

Sahibi ile hangi hastalıkta medet istense mutlaka şifa gelir.