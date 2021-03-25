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Ekonomi Nakdi destek ödemeleri başladı mı? Sosyal yardım desteği yattı mı?
Ekonomi

Nakdi destek ödemeleri başladı mı? Sosyal yardım desteği yattı mı?

Son dakika haberine göre nakdi destek ödemesi alanlara müjdeli haberi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk verdi. Bakan Selçuk, mart ayına ilişkin şartlı eğitim/ şartlı sağlık, çoklu doğum ve kronik hastalık yardımlarına ilişkin ödemelerin başladığını duyurdu. Peki şartlı eğitim desteği, çoklu doğum ve kronik hastalık yardımı ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-03-25 09:50:00 - 2021-03-25 09:51:58
Nakdi destek ödemeleri başladı mı? Sosyal yardım desteği yattı mı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üç nakdi sosyal destek programıyla yaklaşık 2 milyon 667 binden fazla ihtiyaç sahibine toplamda 274.302.419,78-TL ödeme yapılacağını açıkladı. Bakan Selçuk, Mart ayına ilişkin şartlı eğitim/ şartlı sağlık, çoklu doğum ve kronik hastalık yardımları kapsamında yapılan sosyal yardım ödemelerinin başladığını bildirdi.

Nakdi destek ödemesi ne kadar?

Bakan Selçuk, çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocuklar, ilk ve ortaöğretim çağında olan çocuklar ve 0-6 yaş arasında olan çocuklar ile gebe kadınların gebelikleri, doğumları ve loğusalık dönemleri için ihtiyaç sahibi ailelere 2 aylık periyotlarla düzenli nakdi yardım verdiklerini belirterek toplam 2.665.282 fayda sahibine 271.114.355,00-TL ödeme yapılacağını açıkladı. Selçuk, ayrıca kronik hastalığı olanlara da nakdi yardımda bulunduklarını belirterek, 1.929 ihtiyaç sahibine 3.188.064,78 TL destekte bulunacağız” dedi. Bakan Selçuk, Kronik Hastalık Yardım ödemelerini 25 Mart 2021 itibarıyla, diğer ödemelerin de 24-29 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleşeceğini söyledi.

 

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