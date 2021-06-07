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Ekonomi Nakdi destek maaşı yattı mı? Nakdi destek ne zaman yatar?
Ekonomi

Nakdi destek maaşı yattı mı? Nakdi destek ne zaman yatar?

Ücretsiz izin maaşı yattı mı? Koronavirüs salgını sebebiyle ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara nakdi destek parası ödeniyor. Son olarak 1500 liraya yükseltilen maaşın ne zaman hesaplara yatırılacağı merak ediliyor. Peki, nakdi destek maaşı ne zaman bitecek?

Yeniakit Publisher
2021-06-07 16:34:00 -
Nakdi destek maaşı yattı mı? Nakdi destek ne zaman yatar?

Koronavirüs salgını bazı ekonomik sorunlara da yol açtı. Bu sebeple hem çalışanlara hem de işverenlere pek çok destek paketi sağlandı. Bu süreçte ücretsiz izne çıkarılanlara da nakdi destek maaşı veriliyor. Peki, mayıs ayı nakdi destek maaşı yattı mı?

Nakdi destek maaşı yattı mı? Nakdi destek ne zaman yatar? 

Koronavirüs salgını sebebiyle ücretsiz izne çıkan vatandaşlar nakdi destek parasının ne zaman hesaplarına yatırılacağını araştırmaya başladı. 2020 yılı nisan ayıyla birlikte 1168 TL olarak ödenen nakdi destek maaşı asgari ücret zammıyla 1420 liraya yükseldi. Tam kapanma öncesinde ise bu rakam 1500 liraya yükseltildi. Mayıs ayına ilişkin nakdi destek maaşı 8 Haziran Salı günü ödenecek. İŞKUR sisteminde iban numarası bulunanların maaşları hesaplarına yatırılacak. Sistemde ibanı bulunman ise ödemesini PTT şubelerinden alabilecek. Öte yandan nakdi destek 30 Haziran 2021’de sona erecek.

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