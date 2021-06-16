Ücretsiz izin maaşı ne zaman yatar? Koronavirüs salgını sebebiyle 17 Nisan 2021’den itibaren ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara nakdi destek ödemesi yapılıyor. 1168 lira olarak başlayan ücretsiz izin maaşı asgari ücret zammıyla 1420 liraya yükselmişti. Tam kapanma sürecinde ise nakdi destek maaşı 1500 liraya yükseltildi. Peki, nakdi destek ödemesi ne zaman bitecek?

Nakdi destek maaşı uzayacak mı? Ücretsiz izin maaşı ne zaman sona erecek?

Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlar nakdi destek ödemesinin ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Nakdi destek maaşı 30 Haziran 2021’de sona erecek. Nakdi destek maaşının uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor. Ancak karar uzatılırsa bunun 21 Haziran’da yapılacak kabine toplantısının ardından duyurulması bekleniyor.