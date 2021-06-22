Nakdi destek maaşı ne zamana kadar uzatıldı?
Koronavirüs salgını döneminde ücretsiz izne ayrılmak zorunda kalan çalışanların faydalanabildiği nakdi ücret desteği, her ay çalışanların hesaplarına yatmaya devam ediyor. Diğer yandan süresi uzatılan nakdi ücret desteğinin ne zaman sona ereceği vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Nakdi destek maaşı ne zamana kadar uzatıldı?
Halk arasında ücretsiz izin maaşı olarak da bilinen nakdi ücret desteği yaklaşık bir senedir, koronavirüs nedeniyle işverenleri tarafından ücretsiz izne ayrılan vatandaşlara ödeniyor. Kabine toplantısı sonrası ücretsiz izin desteği maaşının uzatılıp uzatılmadığı konusu gündeme geldi. İşte merak edilen haberin detayları…
Nakdi destek maaşı ne zamana kadar uzatıldı?
Nakdi destek maaşıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan ekonomik tedbirler kapsamında, "Sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primlerini üstlenecek, kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız" diye konuşmuştu.
Yapılan kabine toplantısı sonrasında nakdi destek maaşıyla ücretsiz izine ayrılmış işçilere ödenen 1500 TL Nakdi ücret desteği haziran ayının sonunda biteceği bildirildi.