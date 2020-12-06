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Ekonomi Nakdi destek maaşı ne gün yatacak? | Ücretsiz izin maaşı ne zaman son?
Ekonomi

Nakdi destek maaşı ne gün yatacak? | Ücretsiz izin maaşı ne zaman son?

Nakdi destek maaşı bu hafta yatar mı? | Koronavirüs salgını sebebiyle ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara her ay maaş ödemesi yapılıyor. Pek çok kişi nakdi destek maaşının ne zaman hangi gün hesaplara yatacağını araştırıyor. Peki, nakdi destek maaşı ne zaman ödenecek? | Kasım ayı nakdi destek maaşı hangi gün? | Ücretsiz izin maaşı ne gün yatar?

Yeniakit Publisher
2020-12-06 16:10:00 -
Nakdi destek maaşı ne gün yatacak? | Ücretsiz izin maaşı ne zaman son?

Nakdi destek maaşı ne zaman yatar? | Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek için ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara nakdi destek ücreti ödeniyor. Peki, nakdi destek aralık ayında ödenecek mi?

Nakdi destek maaşı ne gün yatacak? | Ücretsiz izin maaşı ne zaman son?

Ücretsiz izin maaşından faydalananlar kasım ayı ödemelerinin hangi gün yapılacağını araştırmaya başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 ve 9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ödemeler banka hesapları üzerinden, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak" ifadelerini kullandı.

Nakdi destek ödemesi ne zaman son?

Pek çok kişi nakdi destek ödemesinin ne zaman biteceğini merak ediyor. Son kararla nakdi destek ödemesi ve işten çıkarma yasağı 17 Ocak 2021’e kadar uzatıldı. Ancak salgının devam etmesi sebebiyle kulislerde söz konusu ödemenin haziran ayı sonuna kadar uzatılması bekleniyor.

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