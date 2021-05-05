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Ekonomi Nakdi destek maaşı bayramdan önce yatar mı?
Ekonomi

Nakdi destek maaşı bayramdan önce yatar mı?

Nakdi destek maaşı ne kadar oldu? Koronavirüs salgını sebebiyle 2020 yılının nisan ayından itibaren ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara her ay maaş ödeniyor. Bir kez daha uzatılan nakdi destek maaşının ne zaman yatırılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, nakdi destek parası ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaşı bu hafta yatar mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-05 15:30:00 -
Nakdi destek maaşı bayramdan önce yatar mı?

Koronavirüs salgınını başlamasıyla birlikte ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara nakdi destek ödemesi yapılmaya başlandı. Son dönemde kısmi kapanmayla birlikte ücretsiz izne çıkarıl vatandaşlar nakdi desteğin ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, bu hafta nakdi destek yatar mı?

Nakdi destek maaşı bayramdan önce yatar mı?

2020 yılında günlük 39.24 lira olarak ödenen nakdi destek, asgari ücret zammının ardından günlük 47.70 liraya çıkarıldı. 2021 Nisan ayında ise bu rakam günlük 50 lira olarak belirlendi. Vatandaşlar nakdi destek ödemelerini 1500 lira olarak alacak. Ücretsiz izin maaşı her ayın 8'i ile 10'u arasında hesaplara yatırılıyor. Bu ay hangi gün ödemelerin yapılacağına ilişkin resmi açıklama gelmedi. İŞKUR sisteminde IBAN numaraları bulunanların hesaplarına ücretleri yatırılıyor. Sistemde ıbanları bulunmayanlar ise paralarını PTT’den alabiliyor.

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