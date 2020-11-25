Nakdi destek maaşı ayın kaçında yatacak? | Aralık ayı ücretsiz izin maaşı ne zaman yatar

Nakdi destek maaşı hangi gün yatacak? | Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için ücretsiz izne çıkartılan vatandaşla her ay maaş ödeniyor. Ücretsiz izin maaşı 17 Kasım 2020’de sona erecekti. Ancak alınan kararla süreç iki ay daha uzatıldı. Bu sebeple nakdi destek maaşları aralık ve ocak aylarında da vatandaşlara ödenecek. Peki, nakdi destek maaşı hangi gün ödenecek?

Nakdi destek maaşı ayın kaçında yatacak? | Aralık ayı nakdi destek maaşı ne zaman yatar

Nakdi destek bir diğer ismiyle ücretsiz izin maaşı her ayın 8’i ile 10’u arasında hesaplara yatıyor. Maaşların vatandaşların TC kimlik numarasının son hanesine göre ödeniyor. İŞKUR sisteminde ıban numarası bulunmayanlar ise ödemeleri PTT Şubelerinden alıyor.