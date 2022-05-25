Nagehan'ın mesajı Rasim'in başını yaktı! Fenerbahçe taraftarı Beyaz TV'yi bastı

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Beyaz TV'de ekranlara gelen 'Derin Futbol' programının önceki akşamki konuğu Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç oldu. Programa, Koç ile Rasim Ozan Kütahyalı arasındaki tartışma damga vurdu.

Kütahyalı'nın, "FETÖ Erdoğan’ın kellesini istiyordu. Burjuvazi de ona destek verdi..." sözlerine sinirlenen Koç, "Karşımdaki zat (Rasim Ozan Kütahyalı), o zaman cemaat deniyordu, FETÖ'nün destekçilerinden. Bunlar senin alnından çıkmayacak. İnsanlar yaptıklarıyla sorumludur. Yücelteceksin... Ergenekon, Balyoz... Hepsinde vardın." ifadeleri ile karşılık verdi.

Fenerbahçe taraftarı Beyaz TV binasını bastı

Programdan sonra Twitter hesabından bir video paylaşan Kütahyalı, Fenerbahçe taraftarının Beyaz TV binasının önüne gelerek kendisini tehdit ettiğini duyurdu.

Kütahyalı'nın paylaştığı videoda, sarı lacivertli taraftarların sinkaflı küfürlerle Kütahyalı'yı tehdit ettikleri görüldü.

'Eserinle gurur duyabilirsin'

Rasim Ozan Kütahyalı, taraftarın televizyon binası önüne gelmesinden sonra Ali Koç'a şöyle seslendi:

Ali Koç… Eserinle gurur duyabilirsin… Benim anneme kasten küfrettiriyorsun. Al izle… Kendi 4 senelik başarısızlık tablonu örtmek, nefret ettiğin Aziz Yıldırım’ı yeniden yanına çekmek, tribünleri konsolide etmek için sürekli bana yükseldin. Bu gece herşeyi planlı yaptın Koç..

KOÇ'un FETÖ'ye sponsorluğunu hatırlattı

Ardından bir paylaşımda daha bulunan Kütahyalı, KOÇ Grubu'nun FETÖ organizasyonu Türkçe Olimpiyatlarına sponsor olduğu döneme ait bir görsel paylaştı. Kütahyalı mesajına, "Doktor bu ne?" notunu düştü.

Nagehan'ın mesajının ortamı gerdiği iddia edilmişti

Derin Futbol programı, gece saatlerine kadar sakin bir şekilde devam etmişti. Hürriyet'ten kovulan Ertuğrul Özkök'ün iddiasına göre, Rasim Ozan Kütahyalı'nın eşi Nagehan Alçı, Kütahyalı'ya program esnasında, "Çok üstüne geliyor, cevap vermen lazım." anlamına gelen bir mesaj gönderdi.

Kütahyalı da eşinden gelen mesajdan sonra tartışmayı başlatan, "FETÖ Erdoğan’ın kellesini istiyordu. Burjuvazi de ona destek verdi..." sözlerini sarf etti.