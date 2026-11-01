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Bakanlık ünlü markayı ifşa etti! Kozmetik devinden skandal dolandırıcılık: Vatandaşı böyle soyuyorlar

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Bakanlık ünlü markayı ifşa etti! Kozmetik devinden skandal dolandırıcılık: Vatandaşı böyle soyuyorlar

Alışveriş merkezlerinde süslü ambalajlarla vatandaşa sunulan kişisel bakım ve kozmetik ürünlerindeki büyük hile deşifre edildi. Yapılan resmi incelemelerde; çay ağacı, lavanta, kekik ve gül yağı adıyla satılan ürünlerin içeriğinden ucuz ayçiçek yağı çıktı. Şifalı yağ aldığını sanan vatandaşı saf ayçiçek yağıyla kandırıp ceplerini dolduran mağazalar zincirinin bu vurdumduymazlığına yaptırım uygulandı.

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Foto - Bakanlık ünlü markayı ifşa etti! Kozmetik devinden skandal dolandırıcılık: Vatandaşı böyle soyuyorlar

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan incelemede, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri satan bir mağazalar zincirinin çay ağacı, lavanta, kekik ve benzeri yağ ürünlerinde ayçiçek yağı bulunduğu tespit edildi. Ürünlerin ambalajlarında tek bir yağdan oluştuğu izlenimi oluşturulduğu gerekçesiyle firmaya reklamları durdurma cezası uygulandı.

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Foto - Bakanlık ünlü markayı ifşa etti! Kozmetik devinden skandal dolandırıcılık: Vatandaşı böyle soyuyorlar

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi ve yanıltıcı tanıtımlara karşı korunması amacıyla denetimlerin sürdürüldüğünü belirtti.

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Foto - Bakanlık ünlü markayı ifşa etti! Kozmetik devinden skandal dolandırıcılık: Vatandaşı böyle soyuyorlar

Kaplan, Reklam Kurulu tarafından yapılan incelemede, özellikle alışveriş merkezlerindeki mağazalarında kozmetik ve kişisel bakım ürünleri satan bir mağazalar zincirinin LIFE IN markalı çeşitli yağ ürünlerinin ambalajlarında yanıltıcı izlenim oluşturulduğunun tespit edildiğini bildirdi.

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Foto - Bakanlık ünlü markayı ifşa etti! Kozmetik devinden skandal dolandırıcılık: Vatandaşı böyle soyuyorlar

İncelemelerde çay ağacı, lavanta, kekik, nane, okaliptus, portakal, biberiye ve gül yağı adıyla satışa sunulan ürünlerin içeriklerinde ayçiçek yağı da bulunduğunun belirlendiğini aktaran Kaplan, ambalajlarda kullanılan ifadeler ve görsellerle ürünlerin yalnızca adı belirtilen yağdan oluştuğu izleniminin oluşturulduğunun değerlendirildiğini kaydetti.

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