Bakanlık ünlü markayı ifşa etti! Kozmetik devinden skandal dolandırıcılık: Vatandaşı böyle soyuyorlar
Alışveriş merkezlerinde süslü ambalajlarla vatandaşa sunulan kişisel bakım ve kozmetik ürünlerindeki büyük hile deşifre edildi. Yapılan resmi incelemelerde; çay ağacı, lavanta, kekik ve gül yağı adıyla satılan ürünlerin içeriğinden ucuz ayçiçek yağı çıktı. Şifalı yağ aldığını sanan vatandaşı saf ayçiçek yağıyla kandırıp ceplerini dolduran mağazalar zincirinin bu vurdumduymazlığına yaptırım uygulandı.