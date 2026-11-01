Komşuda 15 gün sonra yeniden seçim yapıldı! Trakya’da da sandık kuruldu

Ülkede 25 Ekim'de yapılan ilk turda yarışan ve en çok oyu alan iki cumhurbaşkanı adayı ve iki cumhurbaşkanı yardımcısı adayı, 5 yıl görevde kalmak için yarışıyor.

Bulgaristan'da halk, mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kiril Valchev ile eski Başbakan Andrey Gyurov ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Georgi Kandev arasında tercih yapacak.

Oy verme işlemi saat 07.00'de başladı.

Oy verme işlemi saat 20.00'de sona erecek ancak sandık başında bekleyen seçmenlerin bulunması halinde oy verme süresi en geç 21.00'e kadar uzatılabilecek.

Kayıtlı 6 milyon 584 bin 25 seçmenin bulunduğu ülkede, ilk turda seçmenlerin yüzde 22,98'i sandık başına gitmişti. Yotova-Valchev ikilisi 528 bin 951 oy (yüzde 34,76) alırken Gyurov-Kandev ikilisi 486 bin 232 oyla (yüzde 31,95) ikinci tura yükselme hakkı kazanmıştı.

Öte yandan, ilk turda kayıtlı seçmenlerin yüzde 4,42'si "Kimseyi desteklemiyorum" hanesini tercih etmişti.

TRAKYA'DAKİ ÇİFTE VATANDAŞLAR BULGARİSTAN'DAKİ CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNİN İKİNCİ TURU İÇİN SANDIK BAŞINA GİTTİ

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti.

Seçim için 15'i Trakya'da olmak üzere Türkiye'de 78 sandık kuruldu.

Edirne'de Bulgaristan Başkonsolosluğunda oy verme işlemi başladı.

Oy kullanma işlemi öncesi görevliler, vatandaşların kimlik belgelerini kontrol etti.

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, AA muhabirine, Bulgaristan'daki cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçiminin ikinci turunun başladığını söyledi.

Edirne'de oy kullanma işleminin Bulgaristan Başkonsolosluğunda gerçekleştirildiğini hatırlatan Güneş, soydaşların 20.00'ye kadar oy kullanabileceklerini ifade etti.

KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ

Kırklareli'nde de Babaeski ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde kurulan sandıkta çifte vatandaşlar oylarını kullandı.

Merkeze erken saatlerde oy kullanmak için gelenler yoğunluk oluşturdu.

Bazı seçmenler, oy verme işleminin başlamasını beklerken bazıları da listelerde isimlerini kontrol etti.

Oyunu kullanan Zülfettin Hacıoğlu, vatandaşlık görevlerini yapmak için sandık başına geldiklerini söyledi.

Tüm vatandaşları oy kullanmaya davet eden Hacıoğlu, "Geçen hafta gerçekleşen seçimde oy kullanma oranları çok düşüktü. Bulgaristan cumhurbaşkanı ve yardımcıları belirlenemedi. Bugünkü seçimde cumhurbaşkanı ve yardımcıları belirlenecek." dedi.

Tekirdağ'da da 50. Yıl Ortaokulu'nda kurulan sandıkta oy verme işlemi gerçekleştirildi

Vatandaşların sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanmaya geldiğini belirten Tekirdağ Bulgaristan Göçmenleri Derneği Başkanı Kemal Öztürk, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

25 Ekim'de yapılan ilk tura katılan 27 aday arasından en çok oyu alan 2 cumhurbaşkanı ve 2 cumhurbaşkanı yardımcısı adayı, 5 yıl görevde kalmak için yarışıyor.