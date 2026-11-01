İstanbul'un ekim ayı enflasyonu açıklandı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Ekim 2026 dönemine ilişkin İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi sonuçlarını yayımladı. İstanbul'daki perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan endekste ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,47 artış kaydedildi. İTO'nun 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'ne göre yıllık enflasyon ise yüzde 32,47 olarak gerçekleşti. Böylece İstanbul'daki tüketici fiyatlarının Ekim 2025 ile Ekim 2026 arasındaki değişimi yüzde 32,47 oldu.

İSTANBUL'DA EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI GİYİM VE AYAKKABIDA

Ekim ayında harcama gruplarının büyük bölümünde fiyat artışları yaşanırken en yüksek yükseliş giyim ve ayakkabı grubunda görüldü.

İTO verilerine göre giyim ve ayakkabı harcama grubunda fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 10,60 yükseldi.

İstanbul Ticaret Odası, söz konusu artışta kış sezonunun etkisiyle giyim ve ayakkabı ürünlerinde görülen yukarı yönlü fiyat hareketlerinin belirleyici olduğunu bildirdi.

Böylece giyim ve ayakkabı, ekim ayında İstanbul'da fiyatların en fazla yükseldiği harcama grubu oldu.

EĞLENCE VE KÜLTÜR FİYATLARI YÜZDE 5,32 ARTTI

İstanbul'da ekim ayında en yüksek fiyat artışının yaşandığı ikinci harcama grubu eğlence ve kültür oldu.

İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi verilerine göre eğlence ve kültür grubunda fiyatlar aylık bazda yüzde 5,32 yükseldi.

İTO, bu gruptaki bazı ürün ve hizmetlerde piyasa koşullarına bağlı fiyat değişimlerinin etkili olduğunu belirtti.

HABERLEŞME FİYATLARINDA YÜZDE 5,05'LİK ARTIŞ

Ekim ayında İstanbul'da haberleşme harcama grubunda da dikkat çeken fiyat artışı kaydedildi.

İTO verilerine göre haberleşme grubundaki fiyatlar bir önceki aya kıyasla yüzde 5,05 yükseldi.

Haberleşme, giyim ve ayakkabı ile eğlence ve kültürün ardından aylık fiyat artışının en yüksek gerçekleştiği üçüncü harcama grubu oldu.

İTO, haberleşme grubundaki bazı ürün ve hizmetlerde piyasa koşullarından kaynaklanan fiyat değişimlerinin görüldüğünü bildirdi.

GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE FİYATLAR YÜZDE 2,58 YÜKSELDİ

İstanbul'da ekim ayında gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda fiyat artışları devam etti.

İTO'nun açıkladığı verilere göre gıda ve alkolsüz içecekler grubunda aylık enflasyon yüzde 2,58 olarak gerçekleşti.

İstanbul Ticaret Odası, gıda fiyatlarındaki yükselişte mevsim değişiminin etkili olduğunu belirtti.

Mevsimsel koşullara bağlı olarak gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yukarı yönlü fiyat hareketleri yaşandığı bildirildi.

KONUT, LOKANTA VE OTEL FİYATLARINDA ARTIŞ

İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'nde ekim ayında konut harcama grubunda fiyatlar yüzde 2,24 arttı.

Lokanta ve oteller grubunda ise aylık fiyat artışı yüzde 1,87 olarak gerçekleşti.

İTO, söz konusu harcama gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerde piyasa koşullarına bağlı fiyat değişimlerinin görüldüğünü açıkladı.

Ekim ayında çeşitli mal ve hizmetler harcama grubunda yüzde 1,82, sağlık grubunda ise yüzde 1,80 artış kaydedildi.

EĞİTİM, ULAŞTIRMA VE EV EŞYASI FİYATLARI NE KADAR ARTTI?

İstanbul'da ekim ayında ev eşyası, eğitim ve ulaştırma harcama gruplarında da fiyat artışları görüldü.

İTO verilerine göre ev eşyası grubunda aylık fiyat artışı yüzde 1,67 oldu.

Eğitim harcama grubunda fiyatlar yüzde 1,52 yükselirken ulaştırma grubunda yüzde 0,45 artış kaydedildi.

Alkollü içecekler ve tütün grubunda ise ekim ayında fiyat değişimi yaşanmadı.

HANGİ HARCAMA GRUBU NE KADAR ARTTI?

İstanbul Ticaret Odasının açıkladığı Ekim 2026 İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi kapsamında harcama gruplarındaki aylık fiyat değişimleri şöyle gerçekleşti: