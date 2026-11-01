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Bütün ilçe el ele verdi! Dağları sumak fidanlarıyla donattılar

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bütün ilçe el ele verdi! Dağları sumak fidanlarıyla donattılar

Sivas’ın Gürün ilçesinde ağaçlandırma çalışmaları çerçevesinde bütün ilçe el ele vererek 3 bin adet sumak fidanını toprakla buluşturdu.

#1
Foto - Bütün ilçe el ele verdi! Dağları sumak fidanlarıyla donattılar

Sivas Valiliği İl Özel İdaresi Buriciye A.Ş. bünyesinde Gürün ilçesi Suçatı Hacılar Mahallesinde oluşturulan badem bahçesinde, Gürün Kaymakamlığı himayesinde yaklaşık 3 bin adet sumak fidanının dikimi gerçekleştirildi.

#2
Foto - Bütün ilçe el ele verdi! Dağları sumak fidanlarıyla donattılar

Doğaya, çevreye ve gelecek nesillere katkı sunması hedeflenen etkinlikte, fidanlar toprakla buluşturularak ilçenin yeşil dokusuna katkı sağlandı.

#3
Foto - Bütün ilçe el ele verdi! Dağları sumak fidanlarıyla donattılar

Etkinlikte hem ilçe doğasının güzelleşmesi hem de gelecek nesillere örnek bir etkinlik olması amaçlandı. Çocuk ve gençlerin fidan dikimi etkinliğine olan ilgisini dikkatleri çekti.

#4
Foto - Bütün ilçe el ele verdi! Dağları sumak fidanlarıyla donattılar

Fidan dikim etkinliğine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Gürün Kaymakamı Selami Alper Özkan, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, il protokolü, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

#5
Foto - Bütün ilçe el ele verdi! Dağları sumak fidanlarıyla donattılar

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