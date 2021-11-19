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Gündem Nagehan'dan Bay Kemal'e "alçı" sıva
Gündem

Nagehan'dan Bay Kemal'e "alçı" sıva

İktidara yakın açıklamaları ve yazılarıyla bilinen Nagehan Alçı, son dönemdeki 'gemiyi terk etme' hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Alçı, Habertürk canlı yayınına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu öve öve bitiremedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 16:51:00 -
Nagehan'dan Bay Kemal'e "alçı" sıva

İktidara yakın açıklamaları ve yazılarıyla bilinen Nagehan Alçı, son dönemdeki 'gemiyi terk etme' hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Habertürk canlı yayınında soruları yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik iltifatları ve desteği dikkat çeken Habertürk gazetesi yazarı Alçı, "Helalleşme çıkışınızın Türkiye'ye çok iyi geleceğini düşünüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu sizin CHP tarihinde devrim yapan bir siyasetçi olduğunuzu düşünüyorum. CHP'li aydınlardan helalleşme çıkışına yönelik ciddi bir eleştiri görüyorum" diyerek yalakalıkta sınır tanımadığını gözler önüne serdi. Alçı'nın söz konusu halini gören izleyiciler ise sosyal medyada "AK Parti'yi desteklediğini iddia eden Alçı yavaş yavaş gerçek yüzünü gösteriyor. Yıllardır FETÖ’den PKK’ya varıncaya kadar her türlü terör örgütüyle kol kola girmekte bir beis görmeyen bu kadın, sinsiliğini her geçen gün daha da belli ediyor. Sarhoş sarhoş ekranlara çıkan küfürbaz kocandan da senden de kurtulamadık gitti" yorumlarını yaptı.

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